欧洲央行(ECB)货币政策会议账目是在ECB利率决策和货币政策会议结束四周后公布。 账目包含了会议的细节。这些账目的发布为分析师和市场参与者提供了有关这些决策的理由的信息。

账目的第一部分包含了对欧元区的金融、经济和货币状况的描述，以及对上次会议通过的货币政策措施有效性的分析。第一部分还包括关于欧元区总体商业环境和政治环境的观点。这些是会议成员的信息陈述，不包含讨论。

讨论包含在账目的第二部分。经济和货币分析提供了经济活动（包括欧元区和全球）的风险讨论，以及减少这些风险的措施。它还提供了欧元区主要经济健康指标和通货膨胀（如需求、消费、劳动力市场状况等）的简要特征。还讨论了达到或维持目标通货膨胀水平（2%）的措施。在此之后，会议成员开始讨论货币政策措施和短期利率。

一般来说，为了将通货膨胀增加到目标水平，欧洲央行（ECB）可能会通过降低利率和推行宽松货币政策来削弱欧元的报价。相反，为了减缓通货膨胀，监管机构可能会提高利率并收紧货币政策。

会议纪要的公布为经济学家提供了欧洲央行（ECB）所采取决策的根本理由。根据管理委员会成员和一般措辞，分析师可以对下次利率变化的时间以及短期货币政策措施的预期做出假设。分析师预测欧洲央行（ECB）货币政策会议账目，但如果包含货币政策近期变化的明确暗示，那么它们只会影响欧元报价。