Les comptes-rendus des réunions de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) sont publiés quatre semaines après la réunion de la BCE sur les taux d’intérêt et la politique monétaire. Les comptes-rendus comportent les détails de la réunion tenue. La publication des comptes-rendus fournit aux analystes et aux participants au marché des informations sur les motifs de ces décisions.

La première partie des comptes-rendus comporte une description de la situation financière, économique et monétaire de la zone euro, ainsi que l’analyse de l’efficacité des mesures de politique monétaire adoptées lors de la réunion précédente. La première partie comprend également des idées sur le climat général des affaires dans la zone euro et sur le climat politique. Il s’agit de déclarations d’information faites par les membres du Conseil, qui n’impliquent pas de débat.

Les débats sont compris dans la deuxième partie des comptes-rendus. L’analyse économique et monétaire fournit un débat sur les risques pour l’activité économique (à la fois dans la zone euro et dans le monde), ainsi que sur les mesures visant à réduire ces risques. Il fournit également de brèves caractéristiques des principaux indicateurs de santé économique et de l’inflation de la zone euro (tels que la demande, la consommation, l’état du marché du travail, etc.). Les mesures visant à atteindre ou à maintenir le niveau d’inflation cible (2 %) sont débattues. Après cela, les membres du Conseil procèdent à l’examen des mesures de politique monétaire et des taux d’intérêt à court terme.

En règle générale, pour porter l’inflation au niveau cible, la BCE pourrait affaiblir les cours de l’euro en réduisant le taux d’intérêt et en poursuivant l’assouplissement monétaire. Inversement, afin de ralentir l’inflation, le régulateur pourrait relever les taux d’intérêt et durcir la politique monétaire.

La publication des comptes-rendus des réunions fournit aux économistes la raison d’être sous-jacente des décisions adoptées par la BCE. En fonction des opinions exprimées par les membres du Conseil et le discours général, les analystes peuvent faire des hypothèses sur le moment où le taux d’intérêt changera la prochaine fois et sur les mesures de politique monétaire à court terme auxquelles on peut s’attendre. Les réunions des comptes-rendus de politique monétaire de la BCE sont attendues par les analystes, mais ils n’affectent les cours de l’euro que s’ils comportent des indices clairs sur les variations à court terme de la politique monétaire.