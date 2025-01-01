文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinReadChar 

ReadChar

从文件里读取字符或无符号字符类型的变量。

bool  ReadChar(
   char&  value      // 目标变量
   )

参数

value

[输入] 字符类型的目标变量。

返回值

true 如果成功, false 如果数据未能读取。