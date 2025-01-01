文档部分
MQL5参考语言基础运行式和表达式优先规则 

优先规则

下面是从上到下的运算优先规则，优先级高的将先被运算。

注意：MQL5语言运算优先依据C++优先规则，不同于MQL4语言。

运算

描述

执行顺序

()

[]

.

函数调用

数组元素参考

引用结构元素

从左到右

!

~

++

--

(type)

sizeof

真假运算符

位逻辑运算符（补码）

改变运算符

增量

减量

类型转换

决定字节大小

从右到左

*

/

%

乘法

除法

百分比

从左到右

+

加法

减法

从左到右

<<

>>

左移

右移

从左到右

<

<=

>

>=

小于

小于等于

大于

大于等于

从左到右

==

!=

等于

不等于

从左到右

&

位逻辑运算符AND

从左到右

^

位逻辑运算符 OR

从左到右

|

位逻辑运算符 OR

从左到右

&&

逻辑AND

从左到右

||

逻辑OR

从左到右

?:

假设运算

从右到左

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

乘法值

除法值

百分比值

加法值

减法值

左移值

右移值

位逻辑运算符AND值

位逻辑运算符OR值

位逻辑运算符OR值

从右到左

,

逗号

从左到右

若要改变运算操作顺序，使用更高一级的圆括号。