优先规则
下面是从上到下的运算优先规则，优先级高的将先被运算。
注意：MQL5语言运算优先依据C++优先规则，不同于MQL4语言。
|
运算
|
描述
|
执行顺序
|
()
[]
.
|
函数调用
数组元素参考
引用结构元素
|
从左到右
|
!
~
–
++
--
(type)
sizeof
|
真假运算符
位逻辑运算符（补码）
改变运算符
增量
减量
类型转换
决定字节大小
|
从右到左
|
*
/
%
|
乘法
除法
百分比
|
从左到右
|
+
–
|
加法
减法
|
从左到右
|
<<
>>
|
左移
右移
|
从左到右
|
<
<=
>
>=
|
小于
小于等于
大于
大于等于
|
从左到右
|
==
!=
|
等于
不等于
|
从左到右
|
&
|
位逻辑运算符AND
|
从左到右
|
^
|
位逻辑运算符 OR
|
从左到右
|
|
|
位逻辑运算符 OR
|
从左到右
|
&&
|
逻辑AND
|
从左到右
|
||
|
逻辑OR
|
从左到右
|
?:
|
假设运算
|
从右到左
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
值
乘法值
除法值
百分比值
加法值
减法值
左移值
右移值
位逻辑运算符AND值
位逻辑运算符OR值
位逻辑运算符OR值
|
从右到左
|
,
|
逗号
|
从左到右
若要改变运算操作顺序，使用更高一级的圆括号。