类/结构的静态成员

静态成员

类成员可以使用存储类修饰符static进行声明。这些数据成员通过该类的所有实例共享并存储在一个地方。为每个类对象变量创建非静态数据成员。

无法声明类的静态成员会导致需要在程序的全局层面声明这些数据。它会破坏数据及其类之间的关系，且不符合OOP的基本范式-加入数据和在类中处理它们的方法。静态成员允许类数据不特定于具体实例，存在于类的范围。

由于静态类成员不依赖于具体实例，则对它的引用如下：

class_name::variable

这里 class_name 是类的名称，而 variable 是类成员的名称。

如您所见，如果访问类的静态成员，则会使用内容解析运算符 :: 。 当您在类方法访问静态成员，内容操作符为可选项。

类的静态成员必须以所需的值进行显式初始化。为此，它必须在全局范围声明和初始化。静态成员初始化的顺序对应其在全局范围声明的顺序。

例如，我们有一个用于解析文本的CParser 类，并且我们需要统计处理单词和字符的总数。我们只需将必要的类成员声明为静态并在全局层面给予初始化。然后类的所有实例都将使用常见的单词和字符计数器。

//+------------------------------------------------------------------+

//| 类 "文本解析" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CParser

{

public:

static int s_words;

static int s_symbols;

//--- 构造函数和析构函数

CParser(void);

~CParser(void){};

};

...

//--- 全局层面解析类静态成员的初始化

int CParser::s_words=0;

int CParser::s_symbols=0;

静态类成员可以通过 const关键字来声明。这种静态常量必须在全局层面以const 关键字进行初始化：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 类 "Stack" 存储处理数据 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CStack

{

public:

CStack(void);

~CStack(void){};

...

private:

static const int s_max_length; // 最大存储栈能力

};



//--- 初始化CStack类的静态常量

const int CStack::s_max_length=1000;

关键字 this 表示一个隐式声明的其本身的指针 – 到类的特定实例，执行方法的快捷菜单。它只可以使用在非静态类方法。指针 this 是任何类的隐式非静态成员。

在静态函数中您只可以访问静态成员/类方法。

静态方法

在MQL5可以使用静态 类型成员函数。在类内部的声明，静态 修饰符必须在函数返回类型之前。

class CStack

{

public:

//--- 构造函数和析构函数

CStack(void){};

~CStack(void){};

//--- 最大堆栈能力

static int Capacity();

private:

int m_length; // 存储栈中的元素数量

static const int s_max_length; // 最大存储栈能力

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回堆栈中存储的元素的最大数量 |

//+------------------------------------------------------------------+

int CStack::Capacity(void)

{

return(s_max_length);

}

//--- 初始化CStack 类的静态常量

const int CStack::s_max_length=1000;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 声明 CStack 类型变量

CStack stack;

//--- 调用对象的静态方法

Print("CStack.s_max_length=",stack.Capacity());

//--- 它也可以按以下方式调用，因为方法是静态的，无需对象的存在

Print("CStack.s_max_length=",CStack::Capacity());

}

const 修饰符方法被称为常量并且不能修改类的隐式成员。声明类的常量函数和常量参数被称为const-correctness控制。通过这个控制，可以保证，编译器将确保对象值的一致性并且如果有什么问题，在编译过程中将会返回一个错误。

参数列表进入类声明以后才会放置const 修饰符。类以外的定义也应该包括 const 修饰符：

//+------------------------------------------------------------------+

//| “矩形”类 |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRectangle

{

private:

double m_width; // 宽度

double m_height; // 高度

public:

//--- 构造函数和析构函数

CRectangle(void):m_width(0),m_height(0){};

CRectangle(const double w,const double h):m_width(w),m_height(h){};

~CRectangle(void){};

//--- 计算区域

double Square(void) const;

static double Square(const double w,const double h);// { return(w*h); }

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回“矩形”对象区域 |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRectangle::Square(void) const

{

return(Square(m_width,m_height));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回两变量的产品 |

//+------------------------------------------------------------------+

static double CRectangle::Square(const double w,const double h)

{

return(w*h);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 创建等于5和6的矩形

CRectangle rect(5,6);

//--- 用常量方法找出矩形区域

PrintFormat("rect.Square()=%.2f",rect.Square());

//--- 通过类CRectangle的静态方法找出产品数量

PrintFormat("CRectangle::Square(2.0,1.5)=%f",CRectangle::Square(2.0,1.5));

}

通过常量控制新增的参数实际就是在这种情况下，编译器生成一个特殊的优化，例如。 在只读存储器放置常量对象。

静态函数不能使用 const 修饰符定义，因为当调用该函数时，该修饰符能够确保实例成员的恒性。但是，如上所述，静态函数不能访问非静态类成员。

另见

静态变量，变量，参考。修饰符 & 和关键字 this