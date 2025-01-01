复数（complex）

内置的complex类型是具有两个double字段的结构：

struct complex

{

double real; // 实数部分

double imag; // 虚数部分

};

“复数”类型可以作为MQL5函数的参数按值传递(与普通结构不同，普通结构只通过引用传递)。对于从DLL导入的函数，“复数”类型只能通过引用来传递。

'i'后缀用于描述复常数：

complex square(complex c)

{

return(c*c);

}

void OnStart()

{

Print(square(1+2i)); // 常量作为参数传递

}

// "(-3,4)"将被输出，这是复数的字符串表示

目前，复数只有简单的运算可用：=、+、-、*、/、+=、-=、*=、/=、==、!=。

之后将添加对附加数学函数的支持，以支持计算绝对值、正弦、余弦等。

vectorc

complex（复数）类型数值的一维数组旨在处理复数。向量<complex>条目可以用在模板函数。对vectorc类型向量的操作尚未执行。

matrix

Matrix（矩阵）是double（双精度）类型数值的二维数组。动态分布矩阵元素的内存。可以使用methods（方法）获得矩阵属性，同时可以更改矩阵形状。矩阵<double>条目可以用在模板函数。

matrixf

如果精度亏损不严重，可以使用float（浮点）类型数值的二维数组来代替matrix（矩阵）类型数值。矩阵<float>条目可以用在模板函数。

matrixc

complex（复数）类型数值的二维数组旨在处理复数。矩阵<complex>条目可以用在模板函数。对matrixc类型矩阵的操作尚未执行。