复数（complex）
内置的complex类型是具有两个double字段的结构：
struct complex
“复数”类型可以作为MQL5函数的参数按值传递(与普通结构不同，普通结构只通过引用传递)。对于从DLL导入的函数，“复数”类型只能通过引用来传递。
'i'后缀用于描述复常数：
complex square(complex c)
目前，复数只有简单的运算可用：=、+、-、*、/、+=、-=、*=、/=、==、!=。
之后将添加对附加数学函数的支持，以支持计算绝对值、正弦、余弦等。
vectorc
complex（复数）类型数值的一维数组旨在处理复数。向量<complex>条目可以用在模板函数。对vectorc类型向量的操作尚未执行。
matrix
Matrix（矩阵）是double（双精度）类型数值的二维数组。动态分布矩阵元素的内存。可以使用methods（方法）获得矩阵属性，同时可以更改矩阵形状。矩阵<double>条目可以用在模板函数。
matrixf
如果精度亏损不严重，可以使用float（浮点）类型数值的二维数组来代替matrix（矩阵）类型数值。矩阵<float>条目可以用在模板函数。
matrixc
complex（复数）类型数值的二维数组旨在处理复数。矩阵<complex>条目可以用在模板函数。对matrixc类型矩阵的操作尚未执行。