DRAW_COLOR_SECTION

该指标是DRAW_COLOR_SECTION绘制样式的一个示例。



它在指定数量柱体上绘制彩色线段。两个指标缓存数组被使用: 第一个保存柱体的最高价, 颜色索引值被指定在第二个指标缓存数组。线段的颜色，宽度和线条样式每N个即时价位随机修改一次。



plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).

参看 MQL5的绘制样式.