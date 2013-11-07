代码库部分
DRAW_COLOR_SECTION - MetaTrader 5脚本

该指标是DRAW_COLOR_SECTION绘制样式的一个示例。

它在指定数量柱体上绘制彩色线段。两个指标缓存数组被使用: 第一个保存柱体的最高价, 颜色索引值被指定在第二个指标缓存数组。线段的颜色，宽度和线条样式每N个即时价位随机修改一次。

plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).

参看 MQL5的绘制样式.

DRAW_COLOR_SECTION


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/342

