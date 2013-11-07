DRAW_COLOR_SECTION

请观看如何免费下载自动交易
该指标是DRAW_COLOR_SECTION绘制样式的一个示例。
它在指定数量柱体上绘制彩色线段。两个指标缓存数组被使用: 第一个保存柱体的最高价, 颜色索引值被指定在第二个指标缓存数组。线段的颜色，宽度和线条样式每N个即时价位随机修改一次。
plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).
参看 MQL5的绘制样式.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/342
DRAW_COLOR_LINE
DRAW_COLOR_LINE绘制样式用来绘画不同颜色的线条，颜色在颜色缓存数组中指定。DRAW_CANDLES
DRAW_CANDLES绘制样式使用分别存储开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制蜡烛。
DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAM绘制样式用来绘画彩色直方图。DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2绘制样式使用两个指标缓存数组来绘画彩色直方图，颜色在颜色缓存数组中指定。