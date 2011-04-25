Пример индикатора, рисующего разноцветные отрезки заданной длины по максимальным ценам баров High.



Для построения используются два индикаторных буфера: первый содержит значения цен максимальных цен бара, второй - индекс цвета отрисовки отрезка. Цвета отрезков, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.



Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_SECTION свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5.