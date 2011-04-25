Ставь лайки и следи за новостями
DRAW_COLOR_SECTION - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 3001
- 3001
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Пример индикатора, рисующего разноцветные отрезки заданной длины по максимальным ценам баров High.
Для построения используются два индикаторных буфера: первый содержит значения цен максимальных цен бара, второй - индекс цвета отрисовки отрезка. Цвета отрезков, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_SECTION свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.
См. также статью Стили рисования в MQL5.
Стиль DRAW_COLOR_LINE рисует разноцветные линии, цвета отрисовки линий задаются в буфере цвета.Premier Stochastic Oscillator [v01]
Индикатор Premier Stochastic Oscillator представляет собой дважды сглаженный стохастический осциллятор, основан на статье Lee Leibfarth в журнале Stocks & Commodities Magazine (Август 2008).
Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM рисует разноцветную гистограмму, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 рисует разноцветную гистограмму на двух индикаторных буферах, цвет гистограммы указывается в буфере цвета.