Индикаторы

DRAW_COLOR_SECTION - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего разноцветные отрезки заданной длины по максимальным ценам баров High.

Для построения используются два индикаторных буфера: первый содержит значения цен максимальных цен бара, второй - индекс цвета отрисовки отрезка. Цвета отрезков, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_SECTION свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

