DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 - MetaTrader 5脚本
该指标是DRAW_COLOR_HISTOGRAM2绘制样式的一个示例。
对每一根柱体它都在开盘价和收盘价之间绘制一条线段。三个指标缓存数组被使用: 第一个保存柱体的最高价, 第二个保存柱体的最低价，第三个缓存数值保存颜色索引值。
颜色，宽度和线条风格每N个即时价位随机修改一次。plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).
参见 MQL5的绘制样式
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/344
DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAM绘制样式用来绘画彩色直方图。DRAW_COLOR_SECTION
DRAW_COLOR_SECTION绘制样式用来绘画不同颜色的线段，颜色在颜色缓存数组中指定。
DRAW_COLOR_ARROW
DRAW_COLOR_ARROW绘制样式绘画彩色箭头。DRAW_COLOR_ZIGZAG
DRAW_COLOR_ZIGZAG样式使用两个指标缓存数组绘画不同颜色的线条。这是彩色版的DRAW_ZIGZAG样式，并允许你从预定义颜色集中为每条线指定单独的颜色。.