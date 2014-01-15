Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION.



Ele delineia seções de cores em um determinado número de barras. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém o preço de alta da barra, o segundo especifica os índices de cor. As cores das seções, o estilo e a largura da linha são alterados aleatoriamente após N=5 ticks.



Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.