DRAW_COLOR_SECTION - indicador para MetaTrader 5
Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION.
Ele delineia seções de cores em um determinado número de barras. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém o preço de alta da barra, o segundo especifica os índices de cor. As cores das seções, o estilo e a largura da linha são alterados aleatoriamente após N=5 ticks.
Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).
Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/342
Ele define os limites de um canal lateralizado com base nos fechamentos das barras.DRAW_COLOR_HISTOGRAM
O estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM é usado para traçar histogramas coloridos.
Define os limites do canal lateralizado com base nas barras extremums.DRAW_COLOR_LINE
O estilo de desenho DRAW_COLOR_LINE é usado para traçar linhas com cores diferentes, onde as cores são especificadas no buffer de cor.