DRAW_COLOR_SECTION - indicador para MetaTrader 5

Este indicador é uma demonstração do estilo de desenho DRAW_COLOR_SECTION.

Ele delineia seções de cores em um determinado número de barras. Dois buffers de indicadores são usados: o primeiro contém o preço de alta da barra, o segundo especifica os índices de cor. As cores das seções, o estilo e a largura da linha são alterados aleatoriamente após N=5 ticks.

Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.

DRAW_COLOR_SECTION

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/342

