Indikatoren

DRAW_COLOR_SECTION - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator ist eine Demonstration von dem DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil.

Er zeichnet farbliche Abschnitte über die angegebene Anzahl von Bars. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Hoch-Kurse der Bar und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert. Die Farbe der Abschnitte, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N Ticks.

Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.

DRAW_COLOR_SECTION


DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

Der DRAW_COLOR_LINE Zeichenstil wird verwendet, um eine Linie mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die zu verwendenden Farben müssen in dem Farbspeicher (color buffer) definiert werden.

VininI Cyber Cyсle [v01] VininI Cyber Cyсle [v01]

VininI Cyber Cycle - Identifizierung von zyklischen Kursbewegungen, basierend auf VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 by Victor Nicolaev (2009)

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet, um farbliche Histogramme zu zeichnen.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstil wird verwendet, um auf der Basis von zwei Indikatoren farbliche Histogramme zu malen. Die Farben werden definiert in dem Farben-Speicher (color buffer)