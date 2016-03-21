Dieser Indikator ist eine Demonstration von dem DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil.



Er zeichnet farbliche Abschnitte über die angegebene Anzahl von Bars. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Hoch-Kurse der Bar und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert. Die Farbe der Abschnitte, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N Ticks.



Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.