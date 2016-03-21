und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DRAW_COLOR_SECTION - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1043
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator ist eine Demonstration von dem DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil.
Er zeichnet farbliche Abschnitte über die angegebene Anzahl von Bars. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Hoch-Kurse der Bar und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert. Die Farbe der Abschnitte, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N Ticks.
Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).
Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/342
Der DRAW_COLOR_LINE Zeichenstil wird verwendet, um eine Linie mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die zu verwendenden Farben müssen in dem Farbspeicher (color buffer) definiert werden.VininI Cyber Cyсle [v01]
VininI Cyber Cycle - Identifizierung von zyklischen Kursbewegungen, basierend auf VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 by Victor Nicolaev (2009)
Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet, um farbliche Histogramme zu zeichnen.DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstil wird verwendet, um auf der Basis von zwei Indikatoren farbliche Histogramme zu malen. Die Farben werden definiert in dem Farben-Speicher (color buffer)