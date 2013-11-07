DRAW_COLOR_HISTOGRAM

该指标是DRAW_COLOR_HISTOGRAM绘制样式的一个示例。



它使用正弦函数sin(x)在一个单独窗口绘制彩色直方图。两个指标缓存数组被使用: 第一个保存正弦函数值sin(x), 颜色索引值被指定在第二个指标缓存数组。

直方图的颜色，宽度和线条样式每五个即时价位随机修改一次。plot1图形绘制的初始属性由#property 预处理指令定义, 然后这些属性被随机改变 (参看 OnCalculate() 函数).

参见 MQL5的绘制样式。