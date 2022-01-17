이 지표는 DRAW_COLOR_SECTION 드로잉 스타일의 데모입니다.



지정된 수의 막대로 색상 섹션을 나타냅니다. 두 개의 지표 버퍼가 사용됩니다. 첫 번째 버퍼에는 막대의 고가가 포함되고 두 번째 지표 버퍼에는 지정한 색상의 인덱스가 포함됩니다. 단면 색상, 너비 및 선 스타일은 N 틱 후에 무작위로 변경됩니다.



plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다.이러한 속성은 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수를 확인하세요).

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.