DRAW_COLOR_SECTION - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターは、 DRAW_COLOR_SECTION 描写スタイルのデモです。
指定した足の数のカラーセクションを描写します。二つのインジケーターのバッファを使います: 一つ目は足の高値、二つ目は色に使います。セクションの色、幅、ラインスタイルはNティック後にランダムに変化します。
plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/342
DRAW_CANDLES
DRAW_CANDLESの描写スタイルは、インジケーターの４つの値（始値、高値、安値、終値）からロウソク足を描写します。DRAW_BARS
DRAW_BARSの描写スタイルは、インジケーターの４つのバッファ値（始値、高値、安値、終値）から足を描写します。
DRAW_COLOR_HISTOGRAM
DRAW_COLOR_HISTOGRAMの描写スタイルは、カラーヒストグラムを描写します。DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
DRAW_COLOR_HISTOGRAM2の描写スタイルは、カラーバッファで色を指定された二つのインジケーターのバッファから、カラーヒストグラムを描写します。