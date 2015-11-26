DRAW_COLOR_SECTION

DRAW_CANDLESの描写スタイルは、インジケーターの４つの値（始値、高値、安値、終値）からロウソク足を描写します。

DRAW_BARSの描写スタイルは、インジケーターの４つのバッファ値（始値、高値、安値、終値）から足を描写します。