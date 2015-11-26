コードベースセクション
DRAW_COLOR_SECTION - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインジケーターは、 DRAW_COLOR_SECTION 描写スタイルのデモです。

指定した足の数のカラーセクションを描写します。二つのインジケーターのバッファを使います: 一つ目は足の高値、二つ目は色に使います。セクションの色、幅、ラインスタイルはNティック後にランダムに変化します。

plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。

The Drawing Styles in MQL5も参照

DRAW_COLOR_SECTION


