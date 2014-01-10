Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION.



Traza las secciones de color con un número específico de barras. Se utilizan dos buffers del indicador: el primero contiene el alto del precio de la barra, y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador. El color de la sección, la anchura y estilo de línea se cambian aleatoriamente después de N de ticks .



Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también The Drawing Styles in MQL5.