DRAW_COLOR_SECTION - indicador para MetaTrader 5
Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION.
Traza las secciones de color con un número específico de barras. Se utilizan dos buffers del indicador: el primero contiene el alto del precio de la barra, y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador. El color de la sección, la anchura y estilo de línea se cambian aleatoriamente después de N de ticks .
Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).
Ver también The Drawing Styles in MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/342
