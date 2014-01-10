CodeBaseSecciones
Indicadores

DRAW_COLOR_SECTION - indicador para MetaTrader 5

Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION.

Traza las secciones de color con un número específico de barras. Se utilizan dos buffers del indicador: el primero contiene el alto del precio de la barra, y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador. El color de la sección, la anchura y estilo de línea se cambian aleatoriamente después de N de ticks .

Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_COLOR_SECTION


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/342

DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_LINE se utiliza para trazar líneas con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.

Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + MFI Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + MFI

Las señales de trade basadas en patrones de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Market Facilitación Index (MFI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM DRAW_COLOR_HISTOGRAM

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM se utiliza para trazar histogramas de color.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 se utiliza para trazar histogramas de color utilizando dos buffers del indicador, los colores se especifican en el buffer de color.