DRAW_CANDLES

DRAW_BARSの描写スタイルは、インジケーターの４つのバッファ値（始値、高値、安値、終値）から足を描写します。

DRAW_FILLINGの描写スタイルは、二つのインジケーターの値の間の領域を塗りつぶします。 実際は、二つのラインを描写し、その間を特定の色で塗りつぶします。