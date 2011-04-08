Пример индикатора, рисующего в отдельном окне японские свечи по указанному финансовому инструменту (для показа двух графиков установите два индикатора).



Стиль DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Цвет свечей меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_CANDLES цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() меняется случайным образом из заранее подготовленного списка.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

