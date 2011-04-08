Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DRAW_CANDLES - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3976
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример индикатора, рисующего в отдельном окне японские свечи по указанному финансовому инструменту (для показа двух графиков установите два индикатора).
Стиль DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Цвет свечей меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_CANDLES цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() меняется случайным образом из заранее подготовленного списка.
См. также статью Стили рисования в MQL5.
Игрушка "Рулетка".Построение фрактальных множеств в MQL5 при помощи системы итерированных функций (IFS)
Библиотека для создания изображений cIntBMP значительно упрощает создание собственных графических изображений. В данной работе рассмотрен пример ее использования для построения фрактальных множеств при помощи системы итерированных функций (Iterated Function System, IFS).
Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов.DRAW_BARS
Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.