DRAW_CANDLES - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Пример индикатора, рисующего в отдельном окне японские свечи по указанному финансовому инструменту (для показа двух графиков установите два индикатора).

Стиль DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Цвет свечей меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_CANDLES цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() меняется случайным образом из заранее подготовленного списка.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_CANDLES

RouletteGame RouletteGame

Игрушка "Рулетка".

Построение фрактальных множеств в MQL5 при помощи системы итерированных функций (IFS) Построение фрактальных множеств в MQL5 при помощи системы итерированных функций (IFS)

Библиотека для создания изображений cIntBMP значительно упрощает создание собственных графических изображений. В данной работе рассмотрен пример ее использования для построения фрактальных множеств при помощи системы итерированных функций (Iterated Function System, IFS).

DRAW_FILLING DRAW_FILLING

Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов.

DRAW_BARS DRAW_BARS

Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.