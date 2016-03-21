Der Indikator zeichnet die Kerzen von dem angegebenen Symbol in einem separaten Fenster.



Der DRAW_CANDLES Zeichenstil wird verwendet um eine Kerze zu zeichnen wobei auf die Werte von vier Indikatorspeichern zurückgegriffen wird: Die Kurse von Open, High, Low and Close. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden. Die Farbe wechselt alle N Ticks. Um zu sehen wie dieser Indikator arbeitet fügen Sie einem Chart zwei Indikatoren hinzu.

Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_CANDLES) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.



