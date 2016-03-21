CodeBaseKategorien
Indikatoren

DRAW_CANDLES - Indikator für den MetaTrader 5

1489
(20)
Der Indikator zeichnet die Kerzen von dem angegebenen Symbol in einem separaten Fenster.

Der DRAW_CANDLES Zeichenstil wird verwendet um eine Kerze zu zeichnen wobei auf die Werte von vier Indikatorspeichern zurückgegriffen wird: Die Kurse von Open, High, Low and Close. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden. Die Farbe wechselt alle N Ticks. Um zu sehen wie dieser Indikator arbeitet fügen Sie einem Chart zwei Indikatoren hinzu.

Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_CANDLES) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_CANDLES

DRAW_BARS DRAW_BARS

Der DRAW_BARS Zeichenstil wird verwendet um eine Bar zu zeichnen wobei auf die Werte von vier Indikatorspeichern zurückgegriffen wird: Die Kurse von Open, High, Low and Close.

DRAW_FILLING DRAW_FILLING

Der DRAW_FILLING Zeichenstil zeichnet eine gefüllte Fläche zwischen den Werten von 2 Indikatorspeichern. Eigentlich zeichnet er zwei Linien und füllt den dazwischen liegenden Raum mit einer angegebenen Farbe aus.

Premier Stochastic Oscillator [v01] Premier Stochastic Oscillator [v01]

Premier Stochastic Oscillator - Doppelter EMA und Glättung der Stochastic, basierend auf dem Artikel in TASC by Lee Leibfarth (August 2008)

VininI Cyber Cyсle [v01] VininI Cyber Cyсle [v01]

VininI Cyber Cycle - Identifizierung von zyklischen Kursbewegungen, basierend auf VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 by Victor Nicolaev (2009)