CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DRAW_CANDLES - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1804
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
draw_candles.mq5 (7.32 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador traza las velas en dos símbolos en una ventana separada.

El estilo DRAW_CANDLES traza las velas utilizando los valores de 4 buffers del indicador con la Apertura, Alto, Bajo y Cierre de los precios. La variable N se define como un parámetro de entrada, que se puede cambiar en la ventana "Propiedades". El color y los símbolos cambian aleatoriamente cada N de ticks. Para ver cómo funciona, coloque dos indicadores en la gráfica.

Tenga en cuenta que las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 (DRAW_CANDLES) se definen con la #directiva preprocessor directive, además estas propiedades se cambian al azar con la función (OnCalculate()).

Ver también: Los estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_CANDLES

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/338

Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + CCI Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + CCI

Señales de comercio basadas en patrón de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Commodity Channel Index (CCI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.

Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + Estocástico Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + Estocástico

Señales de trade basadas en patrón de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Estocástico. El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.

Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + MFI Asistente MQL5 - Señales de trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + MFI

Las señales de trade basadas en patrones de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Market Facilitación Index (MFI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.

DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_LINE se utiliza para trazar líneas con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.