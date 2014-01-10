Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DRAW_CANDLES - indicador para MetaTrader 5
El indicador traza las velas en dos símbolos en una ventana separada.
El estilo DRAW_CANDLES traza las velas utilizando los valores de 4 buffers del indicador con la Apertura, Alto, Bajo y Cierre de los precios. La variable N se define como un parámetro de entrada, que se puede cambiar en la ventana "Propiedades". El color y los símbolos cambian aleatoriamente cada N de ticks. Para ver cómo funciona, coloque dos indicadores en la gráfica.
Tenga en cuenta que las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 (DRAW_CANDLES) se definen con la #directiva preprocessor directive, además estas propiedades se cambian al azar con la función (OnCalculate()).
Ver también: Los estilos de dibujo en MQL5.
Señales de comercio basadas en patrón de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Commodity Channel Index (CCI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.Asistente MQL5 - Señales de Trade basadas en Bullish/Bearish Meeting Lines + Estocástico
Señales de trade basadas en patrón de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Estocástico. El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.
Las señales de trade basadas en patrones de velas "Bullish/Bearish Meeting Lines", considerando confirmación por el indicador Market Facilitación Index (MFI). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente MQL5.DRAW_COLOR_LINE
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_LINE se utiliza para trazar líneas con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.