El indicador traza las velas en dos símbolos en una ventana separada.



El estilo DRAW_CANDLES traza las velas utilizando los valores de 4 buffers del indicador con la Apertura, Alto, Bajo y Cierre de los precios. La variable N se define como un parámetro de entrada, que se puede cambiar en la ventana "Propiedades". El color y los símbolos cambian aleatoriamente cada N de ticks. Para ver cómo funciona, coloque dos indicadores en la gráfica.

Tenga en cuenta que las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 (DRAW_CANDLES) se definen con la #directiva preprocessor directive, además estas propiedades se cambian al azar con la función (OnCalculate()).

Ver también: Los estilos de dibujo en MQL5.



