请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这个指标在柱线的开盘价，收盘价之间绘制为垂直线。
这个 DRAW_HISTOGRAM2 绘图风格用于在分离窗口和主窗口内绘图。它不绘制空值, 指标的空值必须明确指定。需要两个数据缓存支持 DRAW_HISTOGRAM2 风格。
颜色，宽度以及线形每隔 N 个价格变动随机改变一次。在 OnInit() 函数, 它选择星期中的某一天 (invisible_day), 对应此时间的指标值将会填充为空值 (PLOT_EMPTY_VALUE=0):
//--- 定义空值 PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
图形绘图的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。同时参见: MQL5 的绘图风格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/333
DRAW_HISTOGRAM
这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成柱状图。DRAW_SECTION
这个 DRAW_SECTION 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成线段。
DRAW_ARROW
这个 DRAW_ARROW 绘图风格绘制箭头 (字符)。DRAW_ZIGZAG
这个 DRAW_ZIGZAG 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制线段。它看上去像 DRAW_SECTION, 但它允许在柱线内画垂直线段。