DRAW_HISTOGRAM2 - MetaTrader 5脚本

这个指标在柱线的开盘价，收盘价之间绘制为垂直线。

这个 DRAW_HISTOGRAM2 绘图风格用于在分离窗口和主窗口内绘图。它不绘制空值, 指标的空值必须明确指定。需要两个数据缓存支持 DRAW_HISTOGRAM2 风格。

颜色，宽度以及线形每隔 N 个价格变动随机改变一次。在 OnInit() 函数, 它选择星期中的某一天 (invisible_day), 对应此时间的指标值将会填充为空值 (PLOT_EMPTY_VALUE=0):

//--- 定义空值
PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

图形绘图的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。

同时参见: MQL5 的绘图风格

DRAW_HISTOGRAM2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/333

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成柱状图。

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

这个 DRAW_SECTION 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成线段。

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

这个 DRAW_ARROW 绘图风格绘制箭头 (字符)。

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

这个 DRAW_ZIGZAG 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制线段。它看上去像 DRAW_SECTION, 但它允许在柱线内画垂直线段。