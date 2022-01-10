거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
DRAW_HISTOGRAM2 - MetaTrader 5용 지표
지표는 시가와 종가 사이의 각 바에 대한 수직 단면을 표시합니다.
DRAW_HISTOGRAM2 그리기 스타일은 별도의 창이나 메인 차트 창에 그리기를 할 때 사용할 수 있습니다. 빈 값을 표시하지 않으며 빈 지표값을 명시적으로 지정해야 합니다. Two data buffers are needed for the DRAW_HISTOGRAM2 style.
히스토그램의 색상, 너비 및 스타일은 N 틱마다 무작위로 변경됩니다. Oninit() 함수에서 요일(invisible_day)을 선택하면 이 요일의 바의 지표 값이 빈 값(PLOT_EMPTY_VALUE=0)으로 채워집니다.
//--- 빈 값 정의 PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수).MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/333
DRAW_HISTOGRAM
DRAW_HISTOGRAM 그리기 스타일은 지표의 버퍼 값을 히스토그램으로 표시하는 데 사용됩니다.DRAW_SECTION
DRAW_SECTION 그리기 스타일은 지표의 버퍼 값을 섹션으로 표시하는 데 사용됩니다.
DRAW_ARROW
DRAW_ARROW 그리기 스타일은 화살표(chars)를 그립니다.DRAW_ZIGZAG
DRAW_ZIGZAG 그리기 스타일을 사용하면 두 개 지표의 버퍼 값을 사용하여 섹션을 그릴 수 있습니다. DRAW_SECTION처럼 보이지만 하나의 바 안에 수직 섹션을 그릴 수 있습니다.