지표는 시가와 종가 사이의 각 바에 대한 수직 단면을 표시합니다.

DRAW_HISTOGRAM2 그리기 스타일은 별도의 창이나 메인 차트 창에 그리기를 할 때 사용할 수 있습니다. 빈 값을 표시하지 않으며 빈 지표값을 명시적으로 지정해야 합니다. Two data buffers are needed for the DRAW_HISTOGRAM2 style.



히스토그램의 색상, 너비 및 스타일은 N 틱마다 무작위로 변경됩니다. Oninit() 함수에서 요일(invisible_day)을 선택하면 이 요일의 바의 지표 값이 빈 값(PLOT_EMPTY_VALUE=0)으로 채워집니다.



PlotIndexSetDouble (plot_index_DRAW_SECTION, PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수).



