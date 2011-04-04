CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DRAW_HISTOGRAM2 - индикатор для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2444
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Пример индикатора, рисующего на каждом баре вертикальный отрезок заданного цвета и толщины между ценами Open и Close. 

Стиль DRAW_HISTOGRAM2 можно использовать как в отдельном подокне графика, так и в главном окне. Для пустых значений отрисовка не производится, все значения в индикаторных буферах нужно устанавливать явным образом. Инициализация буферов пустым значением не производится.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_HISTOGRAM2 - 2.

Цвет, толщина и стиль всех столбиков гистограммы меняются случайным образом каждые N тиков. При запуске индикатора в функции OnInit() случайным образом устанавливается номер дня недели, для которого гистограмма не будет рисоваться - invisible_day. Для этого задается пустое значение PLOT_EMPTY_VALUE=0:

//--- установим пустое значение
   PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Обратите внимание, что первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_HISTOGRAM2 свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_HISTOGRAM2


DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

Стиль DRAW_HISTOGRAM рисует заданным цветом гистограмму столбиками от нуля до указанного значения. Значения берутся из индикаторного буфера.

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

Стиль DRAW_SECTION рисует заданным цветом отрезки по значениям индикаторного буфера.

Построение фрактальных множеств в MQL5 при помощи системы итерированных функций (IFS) Построение фрактальных множеств в MQL5 при помощи системы итерированных функций (IFS)

Библиотека для создания изображений cIntBMP значительно упрощает создание собственных графических изображений. В данной работе рассмотрен пример ее использования для построения фрактальных множеств при помощи системы итерированных функций (Iterated Function System, IFS).

RouletteGame RouletteGame

Игрушка "Рулетка".