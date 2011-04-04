Пример индикатора, рисующего на каждом баре вертикальный отрезок заданного цвета и толщины между ценами Open и Close.



Стиль DRAW_HISTOGRAM2 можно использовать как в отдельном подокне графика, так и в главном окне. Для пустых значений отрисовка не производится, все значения в индикаторных буферах нужно устанавливать явным образом. Инициализация буферов пустым значением не производится.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_HISTOGRAM2 - 2.

Цвет, толщина и стиль всех столбиков гистограммы меняются случайным образом каждые N тиков. При запуске индикатора в функции OnInit() случайным образом устанавливается номер дня недели, для которого гистограмма не будет рисоваться - invisible_day. Для этого задается пустое значение PLOT_EMPTY_VALUE=0:



PlotIndexSetDouble (индекс_построения_DRAW_SECTION, PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Обратите внимание, что первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_HISTOGRAM2 свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5.



