El indicador dibuja el segmento vertical de cada barra entre los precios de apertura y cierre.

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se puede aplicar tanto para dibujar en una ventana separada como en la ventana principal del gráfico. No dibuja valores vacíos, los valores vacíos del indicador se deben especificar de forma explícita. El estilo DRAW_HISTOGRAM2 necesita dos búferes de datos.



El color, el ancho y el estilo del histograma cambian aleatoriamente cada N ticks. En la función OnInit() el indicador elige un día de la semana (invisible_day); las barras de ese día se llenan de valores vacíos (PLOT_EMPTY_VALUE=0):



PlotIndexSetDouble (plot_index_DRAW_SECTION, PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().



