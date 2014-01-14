Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DRAW_HISTOGRAM2 - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja el segmento vertical de cada barra entre los precios de apertura y cierre.
El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se puede aplicar tanto para dibujar en una ventana separada como en la ventana principal del gráfico. No dibuja valores vacíos, los valores vacíos del indicador se deben especificar de forma explícita. El estilo DRAW_HISTOGRAM2 necesita dos búferes de datos.
El color, el ancho y el estilo del histograma cambian aleatoriamente cada N ticks. En la función OnInit() el indicador elige un día de la semana (invisible_day); las barras de ese día se llenan de valores vacíos (PLOT_EMPTY_VALUE=0):
//--- define el valor vacío PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
Las propiedades iniciales del gráfico plot1 se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.
El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de histograma.DRAW_SECTION
El estilo de dibujo DRAW_SECTION se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de segmentos.
El estilo de dibujo DRAW_ARROW se utiliza para representar flechas (símbolos del conjunto Wingdings).DRAW_ZIGZAG
El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite dibujar segmentos con los valores de dos búferes de indicador. Es como DRAW_SECTION, pero permite dibujar segmentos verticales dentro de una barra.