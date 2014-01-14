CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DRAW_HISTOGRAM2 - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1378
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja el segmento vertical de cada barra entre los precios de apertura y cierre.

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se puede aplicar tanto para dibujar en una ventana separada como en la ventana principal del gráfico. No dibuja valores vacíos, los valores vacíos del indicador se deben especificar de forma explícita. El estilo DRAW_HISTOGRAM2 necesita dos búferes de datos.

El color, el ancho y el estilo del histograma cambian aleatoriamente cada N ticks. En la función OnInit() el indicador elige un día de la semana (invisible_day); las barras de ese día se llenan de valores vacíos (PLOT_EMPTY_VALUE=0):

//--- define el valor vacío
PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_HISTOGRAM2


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/333

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de histograma.

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

El estilo de dibujo DRAW_SECTION se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de segmentos.

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

El estilo de dibujo DRAW_ARROW se utiliza para representar flechas (símbolos del conjunto Wingdings).

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite dibujar segmentos con los valores de dos búferes de indicador. Es como DRAW_SECTION, pero permite dibujar segmentos verticales dentro de una barra.