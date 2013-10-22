请观看如何免费下载自动交易
这个指标在分离子窗口中绘制 sin(x) 函数图形。
柱线图的颜色，宽度以及线形每隔 N 个价格变动随机改变一次。sin(x) 函数的周期依据柱线输入参数。这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于绘制柱状图（比如振荡器）。它允许设置 PLOT_EMPTY_VALUE来避免绘制一些不希望输出的值。仅需一个数据缓存即可支持 DRAW_HISTOGRAM 风格。
图形绘图 (DRAW_HISTOGRAM) 的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。
同时参见: MQL5 的绘图风格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/332
DRAW_SECTION
这个 DRAW_SECTION 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成线段。DRAW_LINE
这个 DRAW_LINE 风格用于将指标缓冲区的数值绘制成线。
DRAW_HISTOGRAM2
这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制成柱状图。DRAW_ARROW
这个 DRAW_ARROW 绘图风格绘制箭头 (字符)。