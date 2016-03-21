und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DRAW_HISTOGRAM2 - Indikator für den MetaTrader 5
- 1072
Der Indikator zeichnet einen vertikalen Abschnitt für jede Bar zwischen dem Open- und dem Close-Kurs.
Der DRAW_HISTOGRAM2 Zeichenstil kann sowohl in einem separaten Fenster, als auch im Chartfenster verwendet werden. Standardmäßig zeichnet dieser Zeichen Stil keine leeren Werte. Dieses muss, falls gewünscht, gesondert angegeben werden. Für den Zeichen Stil DRAW_HISTOGRAM2 werden zwei Datenspeicher (indicator buffers) benötigt.
Die Farbe, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. In der OnInit() Funktion, wird ein Wochentag ausgewählt (invisible_day), und die Indikatorwerte von den Bars dieses Wochentages werden automatisch mit leeren Werten gefüllt (PLOT_EMPTY_VALUE=0):
//--- Definition eines leeren Wertes PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.
Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte eines Indikator-Speichers (indicator buffer) als Histogramm.DRAW_SECTION
Der Zeichenstil DRAW_SECTION wird verwendet, um die Werte eines Indikatorspeichers als Abschnitte zu zeichnen.
Der DRAW_ARROW Zeichenstil zeichnet Pfeile (chars).DRAW_ZIGZAG
Der DRAW_ZIGZAG Zeichenstil erlaubt das Zeichnen von Abschnitten unter der Verwendung der Werte von zwei Indikator speichern. Es sieht ähnlich aus wie DRAW_SECTION, aber er erlaubt es, vertikale Abschnitte innerhalb einer Bar zu zeichnen.