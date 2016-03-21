Der Indikator zeichnet einen vertikalen Abschnitt für jede Bar zwischen dem Open- und dem Close-Kurs.

Der DRAW_HISTOGRAM2 Zeichenstil kann sowohl in einem separaten Fenster, als auch im Chartfenster verwendet werden. Standardmäßig zeichnet dieser Zeichen Stil keine leeren Werte. Dieses muss, falls gewünscht, gesondert angegeben werden. Für den Zeichen Stil DRAW_HISTOGRAM2 werden zwei Datenspeicher (indicator buffers) benötigt.



Die Farbe, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N Ticks. In der OnInit() Funktion, wird ein Wochentag ausgewählt (invisible_day), und die Indikatorwerte von den Bars dieses Wochentages werden automatisch mit leeren Werten gefüllt (PLOT_EMPTY_VALUE=0):



PlotIndexSetDouble (plot_index_DRAW_SECTION, PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).



