DRAW_HISTOGRAM2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケータは始値と終値の間の足も垂直セクションを描写します。
DRAW_HISTOGRAM2 の描写スタイルは異なるウィンドウとメインチャートウィンドウに描写する際に使います。空の値はプロットしません。空のインジケーターの値は明確に区別しなければなりません。二つのバッファデータがDRAW_HISTOGRAM2 には必要です。
色、幅、ヒストグラムのスタイルはNティックごとにランダムに変化します。OnInit() では、曜日を選択します。(invisible_day) その曜日の足のインジケーターの値は空の値で満たされます。(PLOT_EMPTY_VALUE=0):
//--- define empty value PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
plot1の初期プロパティは、#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。 (OnCalculate() 関数)。こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5。
DRAW_HISTOGRAM
DRAW_HISTOGRAMの描写スタイルは、インジケーターの値をヒストグラムとして描写する際に使われます。DRAW_SECTION
DRAW_SECTIONの描写スタイルは、インジケーターの値をセクションとして描写する際に使われます。
DRAW_ARROW
DRAW_ARROWの描写スタイルは矢印 (chars)を描写します。DRAW_ZIGZAG
DRAW_ZIGZAGの描写スタイルは、２つのインジケーターのバッファからセクションを描写します。DRAW_SECTIONのように見えますが、水平なセクションを一つの足の中に描写することが可能です。