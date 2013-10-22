代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DRAW_ARROW - MetaTrader 5脚本

MetaQuotes | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2299
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这个指标在柱线上绘制箭头, 如果它的收盘价大于前根柱线的收盘线。

颜色，宽度以及线形每隔 N 个价格变动随机改变一次。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。图形绘图 (DRAW_ARROW) 的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。

同时参见: MQL5 的绘图风格

DRAW_ARROW

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/334

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制成柱状图。

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成柱状图。

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

这个 DRAW_ZIGZAG 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制线段。它看上去像 DRAW_SECTION, 但它允许在柱线内画垂直线段。

DRAW_FILLING DRAW_FILLING

这个 DRAW_FILLING 绘图风格用于将指标两个缓冲区内区域填充。事实上, 它画两条线，并在线间填充指定颜色。