这个指标在柱线上绘制箭头, 如果它的收盘价大于前根柱线的收盘线。

颜色，宽度以及线形每隔 N 个价格变动随机改变一次。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。图形绘图 (DRAW_ARROW) 的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。

同时参见: MQL5 的绘图风格。