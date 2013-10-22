这个指标在最高价和最低价之间绘制折线 ("锯齿")。

这个 DRAW_ZIGZAG 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制线段。它看上去像 DRAW_SECTION, 但它允许在柱线内画垂直线段。折线颜色，宽度以及线形每隔 N 个价格变动随机改变一次。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。

图形绘图 (DRAW_ZIGZAG) 的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。

同时参见: MQL5 的绘图风格。