DRAW_SECTION

喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此指标在柱线最高价和最低价之间绘制线段。
此线段的颜色，宽度以及线形每隔 N 个价格变动随机改变一次。图形绘图的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。
同时参见: MQL5 的绘图风格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/331
DRAW_LINE
这个 DRAW_LINE 风格用于将指标缓冲区的数值绘制成线。DRAW_NONE
这个 DRAW_NONE 绘图风格用于某些情况, 比如当您的指标需要计算并在"数据窗口"显示一些数值，但并不需要绘制图形的时候。
DRAW_HISTOGRAM
这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成柱状图。DRAW_HISTOGRAM2
这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制成柱状图。