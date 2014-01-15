CodeBaseSeções
DRAW_HISTOGRAM2 - indicador para MetaTrader 5

O indicador plota uma seção vertical para cada barra entre a abertura e o fechamento de preços.

O estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM2 pode ser usado para desenhar em uma janela separada ou na janela principal do gráfico. Ele não plota valores vazios, os valores vazios do indicador devem ser especificados de forma explícita. São necessários dois buffers para o estilo DRAW_HISTOGRAM2.

A cor, largura e estilo do histograma mudam aleatoriamente a cada N ticks. Na função OnInit() , ela escolhe um dia da semana (invisible_day), os valores do indicador das barras deste dia da semaana será preenchido com valores vazios (PLOT_EMPTY_VALUE=0):

//--- definir valor vazio
PlotIndexSetDouble(plot_index_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

As propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.

DRAW_HISTOGRAM2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/333

