喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
使用 ChartNavigate() 函数的简单演示脚本。
这段脚本使用了一些图表函数：
- ChartID() - 取得运行该脚本的图表句柄（此句柄用于 图表操作）
- ChartGetInteger() - 取得当前图表的第一个可见柱线号（此处为时间序列索引 - 最后的（不完整）柱线的索引值为0），
- ChartSetInteger() - 设置图形距图表右边框的平移距离，新的即时数据产生时禁止自动卷动, 设置作图样式为 K 线图，并显示即时成交量。
每个导航演示的注释都使用了 Comment() 函数。
图例：
t
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/296
