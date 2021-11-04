거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
ChartNavigate() 함수 사용 예 스크립트.
이 스크립트는 여러개의 차트 함수를 사용합니다:
- ChartID() - 스크립트가 실행된 차트의 핸들을 가져오려면(핸들은 chart operations에서 사용됩니다.)
- ChartGetInteger() - 차트에 우선 보여지는 바의 갯수 (indexing as timeseries - 마지막(미완성) 바는 index 0),
- ChartSetInteger() - 차트의 오른쪽 테두리에서 차트 이동을 설정, 새로운 틱에서 자동 스크롤을 비활성화, 캔들 그리기, 틱 볼륨 표시.
Comment() 함수를 사용하여 각각의 네비게이션 데모에 코멘트 생성
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/296
