ChartNavigate Demo - script para MetaTrader 5

Script simples com demonstração de uso da função ChartNavigate().

O script usa várias funções de gráfico:

  • ChartID() - para obter o handle do gráfico com o script lançado (o handle é usado nas operações gráficas)
  • ChartGetInteger() - para obter o número da primeira barra visível no gráfico (indexação como timeseries é usado - a última barra (incompleta) tem índice 0),
  • ChartSetInteger() - para definir deslocamento do gráfico a partir da borda direita, para desativar rolagem automática com novo tick, para definir o desenho dos candles e exibição de volumes de ticks.

Cada demonstração da navegação é comentado usando a função Comment().

.Exemplo do ChartNavigate

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/296

