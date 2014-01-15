Expert Advisor baseado em três médias móveis que utiliza Stop Loss ou Take Profit para o fechamento de posições. Ele Estabelece uma entrada a partir da tendência.

Sinais de negociação baseado no padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante", confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.