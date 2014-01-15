Participe de nossa página de fãs
Script simples com demonstração de uso da função ChartNavigate().
O script usa várias funções de gráfico:
- ChartID() - para obter o handle do gráfico com o script lançado (o handle é usado nas operações gráficas)
- ChartGetInteger() - para obter o número da primeira barra visível no gráfico (indexação como timeseries é usado - a última barra (incompleta) tem índice 0),
- ChartSetInteger() - para definir deslocamento do gráfico a partir da borda direita, para desativar rolagem automática com novo tick, para definir o desenho dos candles e exibição de volumes de ticks.
Cada demonstração da navegação é comentado usando a função Comment().
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/296
