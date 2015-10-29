コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

ChartNavigate Demo - MetaTrader 5のためのスクリプト

ChartNavigate()関数の使用例のシンプルなスクリプト

このスクリプトはいくつかのチャート関数を使います。:

  • ChartID() - 実行したスクリプトのチャートのハンドルを取得します。(ハンドルはチャートオペレーションで使います。)
  • ChartGetInteger() - 最初にチャート上に見えるバーの数を取得します。(時間でインデックス が使われます - 最新の確定していない足のインデックスは0です。),
  • ChartSetInteger() - チャートの右側からのシフト設定。ティックが動いたときにオートスクロールを無効に設定。ロウソク足を描写。ティックボリュームを表示。

それぞれのデモは Comment() 関数を使うことでコメントが表示されます。

ChartNavigate の例


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/296

