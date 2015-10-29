無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ChartNavigate Demo - MetaTrader 5のためのスクリプト
ChartNavigate()関数の使用例のシンプルなスクリプト
このスクリプトはいくつかのチャート関数を使います。:
- ChartID() - 実行したスクリプトのチャートのハンドルを取得します。(ハンドルはチャートオペレーションで使います。)
- ChartGetInteger() - 最初にチャート上に見えるバーの数を取得します。(時間でインデックス が使われます - 最新の確定していない足のインデックスは0です。),
- ChartSetInteger() - チャートの右側からのシフト設定。ティックが動いたときにオートスクロールを無効に設定。ロウソク足を描写。ティックボリュームを表示。
それぞれのデモは Comment() 関数を使うことでコメントが表示されます。
MQL5 Wizard - 足の転換によるシグナル
このクラスは、足の転換によるシグナルの生成に使います。MQL5 Wizard - ストキャスティクスをフィルターとした3 Black Crows/3 White Soldiersロウソク足パターン
このトレードシグナルは、ストキャスティクスをフィルターとした"3 Black Crows/3 White Soldiers"ロウソク足パターンです。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。
MQL5 Wizard - 商品チャネル指数(CCI)による条件付きの3 Black Crows/3 White Soldiersのシグナル
商品チャネル指数(CCI)による条件付きの"3 Black Crows/3 White Soldiers"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。MQL5 Wizard - MFIによる条件付きの3 Black Crows/3 White Soldiers
Market Facilitation Index (MFI)の条件付きの"3 Black Crows/3 White Soldiers"この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。