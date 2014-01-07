CodeBaseSecciones
ChartNavigate Demo - script para MetaTrader 5

Simple script con demostración del uso de la función ChartNavigate() .

Script utiliza varias funciones de gráficos:

  • ChartID() - para obtener el asa del gráfico con el script lanzado (el asa se utiliza en operaciones de la gráfica)
  • ChartGetInteger() - para obtener el número de la primera barra visible en el gráfico (se utiliza indexación como series de tiempo - la última barra (inacabada) tiene índice 0),
  • ChartSetInteger() - para establecer cambio gráfico desde el borde derecho del gráfico, para desactivar el desplazamiento automático cuando un nueva tick, para fijar el dibujo como velas y proyección de volúmenes de ticks.

Cada demostración de navegación se comenta usando la función Comment() .

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/296

