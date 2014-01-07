Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ChartNavigate Demo - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1228
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Simple script con demostración del uso de la función ChartNavigate() .
Script utiliza varias funciones de gráficos:
- ChartID() - para obtener el asa del gráfico con el script lanzado (el asa se utiliza en operaciones de la gráfica)
- ChartGetInteger() - para obtener el número de la primera barra visible en el gráfico (se utiliza indexación como series de tiempo - la última barra (inacabada) tiene índice 0),
- ChartSetInteger() - para establecer cambio gráfico desde el borde derecho del gráfico, para desactivar el desplazamiento automático cuando un nueva tick, para fijar el dibujo como velas y proyección de volúmenes de ticks.
Cada demostración de navegación se comenta usando la función Comment() .
t
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/296
Ejemplo simple del uso del estilo de trazado DRAW_ZIGZAG.Demo_resource_EA
Ejemplo de uso de los recursos. Crear un botón, utilizando el objeto de tipo OBJ_BITMAP_LABEL.
El Average Directional Movement Index by Wilder (ADX Wilder, Índice de Movimiento Direccional Medio de Wilder) sirve para determinar si hay una tendencia en el precio.MQL5 Wizard - Señales de comercio basadas en Dark Cloud Cover/Piercing Line + Estocástico
Vamos a considerar las señales de comercio basadas en el patrón de velas "Dark Cloud Cover/Piercing Line", confirmadas por el indicador Estocástico. El código del Asesor Experto basado en esta estrategia puede ser generado automáticamente utilizando MQL5 Wizard.