CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Скрипт для ChartNavigate - скрипт для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2617
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт использует несколько функций по работе с графиками:

  • ChartID() - получения хэндла графика, на котором запущен скрипт (необходим для операций с графиками)
  • ChartGetInteger() - получения номера первого видимого на графике бара (нумерация как таймсериях - незакрытый последний бар имеет номер 0),
  • ChartSetInteger() - установка отступа баров от правого края графика, отключение автоматической прокрутки графика в начало при поступлении тика, установка отображения графика в виде японских свечей, показ тиковых объемов.
Каждая операция по навигации комментируется выводом через Comment().

Пример ChartNavigate

Demo_DRAW_ZIGZAG Demo_DRAW_ZIGZAG

Простейший индикатор с использованием стиля DRAW_ZIGZAG.

cIntSpeech cIntSpeech

Простая говорилка.

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Dark Cloud Cover/Piercing Line + Stochastic Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Dark Cloud Cover/Piercing Line + Stochastic

Торговые сигналы свечных моделей "Dark Cloud Cover/Piercing Line" (Завеса из темных облаков/Просвет в облаках) с подтверждением от индикатора Stochastic.

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Dark Cloud Cover/Piercing Line + CCI Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Dark Cloud Cover/Piercing Line + CCI

Торговые сигналы свечных моделей "Dark Cloud Cover/Piercing Line" (Завеса из темных облаков/Просвет в облаках) с подтверждением от индикатора CCI.