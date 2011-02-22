Смотри, как бесплатно скачать роботов
Скрипт для ChartNavigate - скрипт для MetaTrader 5
Скрипт использует несколько функций по работе с графиками:
- ChartID() - получения хэндла графика, на котором запущен скрипт (необходим для операций с графиками)
- ChartGetInteger() - получения номера первого видимого на графике бара (нумерация как таймсериях - незакрытый последний бар имеет номер 0),
- ChartSetInteger() - установка отступа баров от правого края графика, отключение автоматической прокрутки графика в начало при поступлении тика, установка отображения графика в виде японских свечей, показ тиковых объемов.
