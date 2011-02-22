Торговые сигналы свечных моделей "Dark Cloud Cover/Piercing Line" (Завеса из темных облаков/Просвет в облаках) с подтверждением от индикатора Stochastic.

Торговые сигналы свечных моделей "Dark Cloud Cover/Piercing Line" (Завеса из темных облаков/Просвет в облаках) с подтверждением от индикатора CCI.