Skript für ChartNavigate - Skript für den MetaTrader 5
1192
Das Skript verwendet mehrere Funktionen für die Arbeit mit Charts:
- ChartID() erhält den Handle des Charts, auf dem das Skript gestartet wurde (für Operationen mit Charts notwendig)
- ChartGetInteger() erhält die Nummer des ersten sichtbaren Balkens auf dem Chart (Indizieren wie in Zeitreihen - der letzte unvollendete Balken hat den Index 0),
- ChartSetInteger() setzt den Einzug von Balken vom rechten Chartrand, deaktiviert Autoscroll bei eingehendem Tick, stellt den Chart in Form japanischer Kerzen dar und zeigt Tickvolumen an.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/296
