该面板由 CalculateProfit_EA EA 的作者 "motives" 编写, 而该 EA 来自文章 "Limitations and Verifications in Expert Advisors (在 EA 中限制与验证)", 并且创建它不是为了开/平仓, 而是为了初步计算盈利/亏损, 以及止损和止盈的可视化级别。该计算器包括:

仓位类型切换的单选按钮 ( Buy , Sell )。

Reset 按钮恢复参数的初始值 ​​(入场价在图表窗口的中间, 多头仓位类型, 入场价的停止和盈利的距离相同, 是窗口最大最小值之间距离的 1/4)。



按钮恢复参数的初始值 ​​(入场价在图表窗口的中间, 多头仓位类型, 入场价的停止和盈利的距离相同, 是窗口最大最小值之间距离的 1/4)。 输入域: 入场价格 ( Entry ), 手数 ( Lot ), 亏损点数 ( Loss, pips ), 盈利点数 ( Profit, pips ), 存款货币的损失 ( Loss, USD ), 存款货币的盈利 ( Profit, USD )。注意: 如果存款不是以美元计算, 而是其它货币, 只有这种货币会显示出来, 例如 "欧元"。

入场线 (橙色), 止损 (红色), 止盈 (绿色)。

设置:

您可以下载所有文件放到 Experts 文件夹, 但最好创建一个单独文件夹保存它们, 例如, ...\MetaTrader 5\MQL5\Experts\ProfitLossCalculator

指导:

当改变成交类型, 所有参数将被计算。



当手数的入场 / 递增 / 递减值, 盈利和亏损值将以资金类型计算。此外, 最小和最大允许值将以货币类型计算。

改变入场点您可以: 移动入场线, 在线属性中改变价格值, 在 Entry 输入域加入递增/递减值。之后按照点数以及资金类型计算亏损和盈利。

改变止损或止盈级别您可以移动相应的线或修改线的属性值, 或在相应的域中设置递增 / 递减值。如果线的价格改变,点数值和资金值将会被计算。如果点数值改变, 线将会移动到新的计算位置, 并且相应的资金参数将会被计算。如果资金值改变, 点数值和线的级别将会被计算。

因此, 该面板对那些以价格级别放置挂单和目标位的人, 以及用信号成交并按照可用资金计算停止位的人来说都十分有用。

特点:

该面板仅面向图表窗口的最大和最小价。所以入场价位的最大范围, 盈利 / 亏损点数和资金已经设置。



最小允许点数值等于当前符号的停止位, 以及最小资金值是在停止位基础上计算。



若试图输入不正确的价格值, 不会发生变化。



当输入的点数值 / 资金域过大, 参数将会等于最大允许值。当输入的点数值 / 资金域过小, 参数将会等于最小允许值。

入场线只能位于止损和止盈线之间。在试图移动入场线到可接受的范围, 它将返回之前值。

当改变图表时间帧或符号, 尽管数据同步间隔是一秒钟, 但仍有可能下载不成功。如果这种情况发生, 按 Reset 按钮。如果您更改图表缩放或左右移动图表, 您也需要使用 Reset。

如果您偶然删除了行线, 删除并再次设置 EA。事实是, 如果您恢复行线, 它们将在面板上方绘制, 并造成一定的不便。如果您在背景上绘制行线, 线的价格将不会突显在缩放的右侧, 我的观点是这是极端重要的。因此取消行线恢复的决定被接受。



附加:

计算器基于 CSpinEdit 标准库, 这个 CDoubleSpinEdit 类在编写时与原始版的不同之处如下:

允许您设置双精度类型数值 (以及逗号之后的数字);



不仅接受递增 / 递减值, 也可以直接在域中输入数值;

允许您指定递增 / 递减值;



所有参数可以使用 SetParameters(double value, double min, double max, double step, int digits) 方法设置 / 修改。

也许, 它对有些人有用。

