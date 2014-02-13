该指标在单独窗口中不光显示"实时价交易量" 或 "实际交易量", 而且有它们的历史数值的均线。交易量的均值可以用来绘制当时以及随后数日的交易量的预测值。

交易量均值的计算考虑了周内日期, 即, 周一的交易量均值是之前每周一的交易量, 周二是每周二的, 以此类推。

在指标中设置平均的周数以及显示交易量的类型。使用的平均数量可以和参数中指定的不同。如果客户端缺乏指定平均周数的数据, 例如, 客户端设置参数中"图表最大柱线数" 不足, 则平均数可以小于指定数量。

如果将鼠标移到均值线上, 实际的平均周数即可看到。在此情况下它可以在工具提示中指明有多少周数成功用来计算均值。

均值线可以附加中值过滤处理。此处考虑会有一些风险, 因为这样会把一些显著的峰值滤掉。省缺中值过滤被禁止。

如果在整个平均过程中, 行情供应商没有改变算法参数, 则它会很容易看出, 是否当前交易量明显小于或大于均值。这种情况可以被认为市场活跃度相对于平均值降低或增加。

附加的其它事项, 当应用神经网络时, 您可以尝试不仅学习之前的值, 也包括预测的交易量值。