相对强弱指数技术指标（RSI）是一个价格跟踪振荡器，他的值在0到100之间。当Wilder引入相对强弱指数时，他建议使用14天的RSI。在那之后，9天和25天的RSI指标也得到了普及。
一种流行的分析RSI的方法是寻找背离，证券价格创新高，但是RSI指标未能超过前高。这种背离是即将逆转的标志。当RSI随后下降并跌落到最近的低点之下时，被认为是完成了一次“失败的摆动”。失败的摆动被认为是一个对即将反转的确认。
使用RSI进行图表分析的方法：
- 顶和底 相对强弱指数通常在70以上见顶，30以下见底。它通常在价格之前形成这些顶和底；
- 图表形态 RSI经常形成一些图形模式，如头和肩或者三角形，这些形态在价格图上或许不可见。
- 失败的摆动（渗透或突破支撑和阻力位） 这是RSI指标超越前高（峰值）或者跌落到前低（谷值）之下。
- 支撑和阻力水平 相对强弱指标有时比价格本身更清晰的显示支撑和阻力水平。
- 背离 如上所述，背离发生在价格创新高（或低），但没有得到相对强弱指标的新高（或低）的确认。价格通常会朝RSI的方向修正。
计算：
相对强弱指数由下式计算：
RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))
其中：
- U - 是正价格变化的平均值；
- D - 是负价格变化的平均值。
