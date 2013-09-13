请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
随机震荡技术指标用来比较给定时间段内，交易对象的收盘价格相对于它价格区间的位置。
随机震荡指标展现为两条线。主线称为%K。第二根线称为%D，是%K线的移动平均。%K线通常以实线形式展现，%D线通常以虚线展现。
有几种方式来解释随机震荡指标。三种流行的方法是：
- 当随机震荡指标（%K或%D）跌落至特定水平下（例如，20），然后又回升到此水平之上时，买入。当随机震荡指标升至特定水平之上（例如，80），然后跌到此水平之下时，卖出。
- 当%K线上升超过%D线时买入，当%K线跌至%D线下方时卖出。
- 寻找背离。例如：当价格不断创造新的高点但随机震荡指标未能超越前期高点。
随机震荡
计算：
随机震荡指标有4个变量：
- %K周期。这是计算随机震荡指标时用的时间周期数；
- %K慢周期。这个值控制%K的内部平滑。值为1被认为是快随机，值为3被认为是慢随机；
- %D周期。这是用来计算%K的移动平均值的时间周期；
- %D线的平滑方式。方式 (如，指数，简单，平滑, or 加权)用来计算%D。
%K的计算公式是：
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
其中：
- CLOSE - is today’s closing price;
- LOW(%K) - 周期内%K的最小值；
- HIGH(%K) - 周期内%K的最大值。
%D的移动平均值由如下公式计算：
%D = SMA(%K, N)
其中：
- N - 平滑周期；
- SMA - 简单移动平均。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/50
标准偏差（StdDev）
标准差（StdDev）衡量市场的波动性。该指标和移动平均一起表征了价格变化的范围。相对活力指数（RVI）
相对活力指数（RVI）的主要观点是，在牛市中收盘价比开盘价高。
MQL5 向导 - 基于Alligator(鳄鱼)指标交叉线的交易信号
讨论基于Alligator（鳄鱼）指标交叉线的交易信号。基于此策略的交易程序代码，可由 MQL5 向导自动生成。MQL5向导 - 基于反转 K 线形态的交易信号
基于反转 K 线形态的交易信号。基于此策略的交易程序代码，可由 MQL5 向导自动生成。