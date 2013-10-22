代码库部分
指标

DRAW_BARS - MetaTrader 5脚本

1819
(19)
draw_bars.mq5 (12.82 KB)
这个指标在分离子窗口中按指定商品符号绘制柱线。

这个 DRAW_BARS 绘图风格用于将指标四个缓冲区内开盘价，最高价，最低价，收盘价数值绘制成柱线。柱线颜色每隔 N 个价格变动改变一次。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。

图形绘图 (DRAW_BARS) 的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。

同时参见: MQL5 的绘图风格

DRAW_BARS

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/337

