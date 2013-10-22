请观看如何免费下载自动交易
这个指标在分离子窗口中按指定商品符号绘制柱线。
这个 DRAW_BARS 绘图风格用于将指标四个缓冲区内开盘价，最高价，最低价，收盘价数值绘制成柱线。柱线颜色每隔 N 个价格变动改变一次。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。
图形绘图 (DRAW_BARS) 的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。
同时参见: MQL5 的绘图风格。
DRAW_FILLING
这个 DRAW_FILLING 绘图风格用于将指标两个缓冲区内区域填充。事实上, 它画两条线，并在线间填充指定颜色。DRAW_ZIGZAG
这个 DRAW_ZIGZAG 绘图风格用于将指标两个缓冲区内数值绘制线段。它看上去像 DRAW_SECTION, 但它允许在柱线内画垂直线段。
在 MQL5 中使用 Iterated Function Systems (IFS - 迭代函数系统) 创建分形
这个 cIntBMP 库提供创建 BMP 格式图像。我们将要讨论的例子，是关于使用 Iterated Function System (IFS - 迭代函数系统) 创建自相似分形集合。在单一窗口中显示若干 CChartObject 对象
这段脚本在单一图表窗口中显示若干子图表，子图表数量则是市场观察菜单中的货币对数量。