2014年7月16日黄金外汇行情解读

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本文观点:周一周二连续两天的大阴跌幅今年以来首次，今日金价触及布林下轨谨防反弹。

市场分析：【金砖国家开发银行总部设在上海 首任行长将来自印度】金砖国家周二正式签署了设立一个1000亿美元开发银行的协议，希望以这个机构对抗西方国家为主导的金融机构以及美元的全球影响力。金砖国家开发银行的初始资本为1000亿美元左右，由5个创始成员平均出资，启动资金为500亿美元，以上海为总部，首任行长将来自印度，首任理事会主席将来自俄罗斯，首任董事会主席将来自巴西。

【耶伦：就业市场多惊喜或促美联储提早加息】美联储主席珍妮特·耶伦（Janet Yellen）称，如果美国就业市场不断地给美联储带来惊喜，那么该行可能将不得不提早加息，且其加息幅度可能超出预期。

【美国对欧盟施压 要求强化对俄罗斯制裁】媒体引述知情人士说法报道，美方在一次私下会面中对欧盟方面施压，要求扩大对俄罗斯的制裁，并表示，如果有必要对乌克兰危机作出回应，奥巴马政府可能会单独采取行动。

【美国国会预算办公室：债务继续增长或引发财政危机】美国国会预算办公室（CBO）表示，美国如果不能控制规模庞大而且还在继续增长的联邦政府债务，将有爆发一次财政危机的风险。

盘面分析：周线跌穿了布林中轨，确认了下跌走势，macd阳柱缩短，dif回头向下，日线两根大阴击穿中轨，ma6意欲与ma26形成死叉，macd阴柱动能扩大放量，dif大角度偏离dea，四小时大阴后小碎阳伴随，ma6偏离ma26过大，macd回到0轴，dif与dea同时回头向上。

操作思路：上方阻力位在1300、1311下方支撑1288、1250。

1. 1300做空止损，12305，看1293、1288、1250。

2. 1250不破做多，止损1245看1345。

3. 白银20.72附近做多，止损20.6看20.9。

4. 1.0748做多美加，止损1.0737看1.0795。

5. 0.9357做空澳元，止损0.9381看0.9347、0.9329。

6. 1.3609做多欧元止损1.3590看1.3633。

7. 英镑观望

8. 0.8946做多美瑞止损0.8915看0.8994

9. 80.43做空美指，止损80.54看80.2、79.84

10. 6.21做空美元兑人民币止损6.23看6.15