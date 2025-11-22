2025 年 11 月 24 日至 28 日市场预测

主要市场在上周以谨慎、略偏“避险”的情绪收尾。最新一次 FOMC 会议纪要显示，美联储决策者在是否应于 12 月会议再次降息的问题上仍存在分歧。讨论是在相对稳定的宏观数据背景下展开的：11 月商业活动调查继续确认美国经济扩张，而欧元区指标仍处于 50.0 以上，但制造业部分依然表现疲弱。因此，截至 11 月底，全球经济呈现稳健但不均衡的增长格局。

📈 EUR/USD

在此背景下，EUR/USD 上周五收于 1.1513，全周运行在 1.1490–1.1624 区间。11 月 21 日该货币对短暂升破 1.1550，但强于预期的美国商业活动数据和美国国债收益率将其压回更低位置。因此美元本周累计上涨超过 100 点。增长和收益率差仍略微有利于美元。1.1480–1.1500 区域现构成最近的支撑带，若有效跌破，则可能打开通向 1.1380–1.1400 的空间，并增加进一步回调至今年春季水平的风险。首个强阻力位于 1.1620–1.1655，其次为 1.1720–1.1730。突破这些水平将为 EUR/USD 恢复中长期升势并上行至 1.2000–1.2200 区域提供依据。

🟠 BTC/USD

比特币继续快速下跌。上周五其最低跌至 80,540，自创下 126,310 的历史新高以来短短六周内跌幅超过 35%。强制平仓杠杆多头、获利了结、风险偏好下降以及对美联储放松政策力度减弱的预期共同加剧了抛压。BTC ETF 的资金流入放缓或转为负值，因投资者重新流向美元和高质量债券。近期支撑位位于 75,000–80,000 区域；若跌破该区间，比特币可能回到 2024 年春–秋季的整固区间 53,000–75,000。上方的首个强阻力在 92,000–95,000，只有持续突破 99,000–105,000 才能重新点燃对重返牛市趋势的希望。

🛢 Brent

Brent 原油期货上周从 63.85 美元跌至 61.88 美元，触及 5 月 30 日以来的低点。压力来源于供应充裕及美国库存上升。从技术面看，Brent 仍在 10 月下旬至 11 月形成的下降通道中运行。卖方当前在 64.00–66.00 区域出现，该区域构成近期阻力；买方则在 60.00–61.00 的支撑区域更为活跃。下一道支撑位于 58.00–59.00，对应今年 3–4 月的低点。

🏆 XAU/USD

黄金维持盘整态势，围绕 4,000 美元的枢轴点上下波动。这一表现说明，与正在下跌的比特币不同，黄金仍是实际意义上的价值储藏手段，而非短期投机工具。本周 XAU/USD 收于 4,066，维持此前的技术结构。若美元进一步走强，金价可能再次下探至 3,885–3,900。跌破 3,625 将使多头情景失效并打开通往 3,250–3,430 的空间。反之，升破 4,250 将确认牛市行情重新启动。

📊 总结

11 月 24–28 日当周将受到美国关键数据及美联储信号的主导。市场关注美国 Q3 GDP 修正值（11 月 26 日）、个人收入、支出及 PCE 数据（11 月 27 日），以及住房市场报告和消费者信心指标（11 月 25–27 日）。这些数据将帮助评估 12 月降息的概率及 2026 年货币政策放松节奏的前景。

基准情景：EUR/USD、BTC/USD 和 Brent 维持中性偏空；黄金在保持于约 3,900 美元上方时维持逢低买入的倾向







