全部博客 / 分析与预测 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 分析与预测 苹果的日K图量化预测 4 十二月 2023, 12:53 Kuang Kai Teng 0 131 紫色双线可共振出变盘日期， 图的右下角就有预测日期。 日K图如上:12月21日至1月5日会再向上整理.21～23日，三天分配布局4+4+2 #苹果 要添加评论，请登录或注册 苹果造车信号强烈 汽车业将有大变革 市场新闻 547 0 为何Apple Watch走向颓败？ 公司新闻 711 0 苹果收购导航公司 加紧布局地图业务 公司新闻 596 0 谷歌微软冒冷汗：苹果或进军搜索市场 公司新闻 336 0 Apple Watch高价策略的后果:69%美国人表示不买 统计 386 0 苹果15个月内共收购26家公司 新增2万名员工 分析与预测 547 0 苹果市值破7000亿 创美国历史记录 事件 415 0 谁最可能取代苹果 分析与预测 235 0 苹果公司接受中国全面安全审查 领先外国科技巨头 事件 404 0 GTAT股价暴跌92% 每周趋势 392 0 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 8 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 SUPERHERO — 輕鬆獲利！ 我的交易 10 0 BOMBER 購物——盡情享受這份樂趣吧！ 交易系统 14 0 59 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 28 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美