分析与预测

苹果的日K图量化预测

4 十二月 2023, 12:53
Kuang Kai Teng
Kuang Kai Teng
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紫色双线可共振出变盘日期，


图的右下角就有预测日期。

苹果量化的日K图

日K图如上:
12月21日至1月5日会再向上整理.
21～23日，三天分配布局4+4+2


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