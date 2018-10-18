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|美联储会议纪要利好美元，金价受阻
|投资李哥
|2018/10/18 9:34
|技术面：
| 黄金昨日因会议纪要利好美元而受阻，金价升至1229.39后回头，下跌破1228.41支撑位，形成空头走势，日图手小阴线，macd。头部形态。均线系列看涨雏形排列。下方支撑1206.91，日内重点关注1221.1得失。方向看空。
欧美昨日收大阴线，布林中轨受阻，跌穿4日均线，向下行走，下方支撑1.1473，macd有望死叉，四小时图，欧美大阴跌穿分水林1.1525，macd看空趋势，均线系列看空雏形排列。日内关注1.1452得失。方向看空。
昨日美日得益于美指涨势，企稳112.29，日线收阳，受阻于布林中轨，macd看涨形态。4小时图企稳112.29以后加速上行，macd看涨。日内继续看涨趋势，上方关注113.08/114.22。
昨日镑美昨日收阴，触及分水岭1.3089，macd看空，4小时图macd下跌动能不足。技术上需要调整，日内走势看空。
昨日美指收大阳线，升破了分水岭，macd金叉，上方阻力95.68，如能升破此位置，将有望上看97.04，下方支撑95.15，小时图显示美指上行乏力，不宜看多美指。美指昨天的走势空是个幌子。
|基本面：
|美联储会议纪要继续放鹰，美元指数升至一周新高；
美元指数在周三全天呈现上行态势，在美联储发布了9月份会议的纪要文件之后更是进一步走高，站上95.50关口，创下近一周来新高。
美联储纪要指出，为了确保通胀率水平不至于高出2%的控制目标太多，当前或许有必要暂时令联邦基金利率高于趋势水平，这句话的解读便是在年内剩余时间直至2019年上半年，美联储每季度加息一次的步伐或许依然如故。而这对于美元指数走势起到了最直接的利多；
此外，美元还间接受到了欧系货币继续在不确定事件面前承压的影响。技术上来看，在站上95.50之后，美元指数面对的进一步阻力位将在95.80和96.20，而下方若失守95整数关口，则意味着反弹的失利和回落浪潮的再起。
金价小跌，因在美联储发布鹰派会议记录后美元上涨；
|阻力与支撑：
|货币
|阻力
|支撑
|货币
|阻力
|支撑
|货币
|阻力
|支撑
|原油
|70.17
|69.35
|黄金
|1227.4
|1221.1
|英镑
|1.3105
|1.2958
|美指
|95.68
|95.15
|欧元
|1.1519
|1.1473
|日元
|113.08
|111.94
|今日关注：
|10月18日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；
① 07:50 日本9月未季调商品贸易帐
② 08:30 日本央行召开地区分行经理季度会议，行长黑田东彦发表讲话
③ 08:30 澳大利亚9月季调后失业率
④ 16:30 英国9月季调后零售销售月率
⑤ 17:00 南非8月黄金产量年率
⑥ 20:30 美国至10月13日当周初请失业金人数
⑦ 次日00:15 美联储金融监管副主席夸尔斯在纽约经济俱乐部午餐会演讲
|投资建议：
|1、
|黄金
|1221.10
|跌破
|做空，
|止损
|1227.40
|止盈
|1206.91、
|1192.73、
|1186.43；
|2、
|黄金
|1227.40
|突破
|做多，
|止损
|1221.10
|止盈
|1233.18、
|1242.11；
|3、
|白银
|14.67
|受阻
|做空，
|止损
|14.79
|止盈
|14.41、
|14.03；
|4、
|加元
|1.3012
|企稳
|做空，
|止损
|1.3018
|止盈
|1.3048、
|1.3081；
|5、
|澳元
|0.7103
|企稳
|做多，
|止损
|0.7040
|止盈
|0.7177、
|0.7283；
|6、
|日元
|112.6
|企稳
|做多，
|止损
|112.29
|止盈
|113.08、
|113.86、
|114.2；
|7、
|欧元
|1.1519
|受阻
|做空，
|止损
|1.1557
|止盈
|1.1473、
|1.1418；
|8、
|英镑
|1.3162
|受阻
|做空，
|止损
|1.3179
|止盈
|1.3089、
|1.2958；
|9、
|瑞郎
|0.9946
|企稳
|做多，
|止损
|0.9894
|止盈
|1.00、
|10、
|镑日
|148
|受阻
|做空，
|止损
|149.34
|止盈
|147.23、
|146.85；
|11、
|欧日
|129.72
|受阻
|做空，
|止损
|130.02
|止盈
|129.4、
|129.28；
|12、
|原油
|70.17
|受阻
|做空，
|止损
|71.06
|止盈
|69.35、
|68.09；
|13、
|美指
|95.15
|企稳
|做多，
|止损
|94.78
|止盈
|95.68、
|95.83；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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