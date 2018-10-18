分析与预测

美联储会议纪要利好美元，金价受阻

18 十月 2018, 03:57
weiliang Li
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美联储会议纪要利好美元，金价受阻
投资李哥
2018/10/18 9:34
技术面：
　　黄金昨日因会议纪要利好美元而受阻，金价升至1229.39后回头，下跌破1228.41支撑位，形成空头走势，日图手小阴线，macd。头部形态。均线系列看涨雏形排列。下方支撑1206.91，日内重点关注1221.1得失。方向看空。
　　欧美昨日收大阴线，布林中轨受阻，跌穿4日均线，向下行走，下方支撑1.1473，macd有望死叉，四小时图，欧美大阴跌穿分水林1.1525，macd看空趋势，均线系列看空雏形排列。日内关注1.1452得失。方向看空。
　　昨日美日得益于美指涨势，企稳112.29，日线收阳，受阻于布林中轨，macd看涨形态。4小时图企稳112.29以后加速上行，macd看涨。日内继续看涨趋势，上方关注113.08/114.22。
　　昨日镑美昨日收阴，触及分水岭1.3089，macd看空，4小时图macd下跌动能不足。技术上需要调整，日内走势看空。
　　昨日美指收大阳线，升破了分水岭，macd金叉，上方阻力95.68，如能升破此位置，将有望上看97.04，下方支撑95.15，小时图显示美指上行乏力，不宜看多美指。美指昨天的走势空是个幌子。
   
基本面：
美联储会议纪要继续放鹰，美元指数升至一周新高；
美元指数在周三全天呈现上行态势，在美联储发布了9月份会议的纪要文件之后更是进一步走高，站上95.50关口，创下近一周来新高。
美联储纪要指出，为了确保通胀率水平不至于高出2%的控制目标太多，当前或许有必要暂时令联邦基金利率高于趋势水平，这句话的解读便是在年内剩余时间直至2019年上半年，美联储每季度加息一次的步伐或许依然如故。而这对于美元指数走势起到了最直接的利多；
此外，美元还间接受到了欧系货币继续在不确定事件面前承压的影响。技术上来看，在站上95.50之后，美元指数面对的进一步阻力位将在95.80和96.20，而下方若失守95整数关口，则意味着反弹的失利和回落浪潮的再起。
金价小跌，因在美联储发布鹰派会议记录后美元上涨；
阻力与支撑：
货币阻力支撑货币阻力支撑货币阻力支撑
原油70.17 69.35黄金1227.41221.1英镑1.31051.2958
美指95.68 95.15欧元1.15191.1473日元113.08111.94
今日关注：
10月18日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；
 07:50 日本9月未季调商品贸易帐
 08:30 日本央行召开地区分行经理季度会议，行长黑田东彦发表讲话
 08:30 澳大利亚9月季调后失业率
 16:30 英国9月季调后零售销售月率
 17:00 南非8月黄金产量年率
 20:30 美国至10月13日当周初请失业金人数
 次日00:15 美联储金融监管副主席夸尔斯在纽约经济俱乐部午餐会演讲
投资建议：
1、黄金1221.10 跌破做空，止损1227.40 止盈1206.91、1192.73、1186.43；
2、黄金1227.40 突破做多，止损1221.10 止盈1233.18、1242.11；
3、白银14.67受阻做空，止损14.79止盈14.41、14.03；
4、加元1.3012 企稳做空，止损1.3018 止盈1.3048、1.3081；
5、澳元0.7103 企稳做多，止损0.7040 止盈0.7177、0.7283；
6、日元112.6企稳做多，止损112.29止盈113.08、113.86、114.2；
7、欧元1.1519 受阻做空，止损1.1557 止盈1.1473、1.1418；
8、英镑1.3162 受阻做空，止损1.3179 止盈1.3089、1.2958；
9、瑞郎0.9946 企稳做多，止损0.9894 止盈1.00、
10、镑日148受阻做空，止损149.34止盈147.23、146.85；
11、欧日129.72受阻做空，止损130.02止盈129.4、129.28；
12、原油70.17受阻做空，止损71.06止盈69.35、68.09；
13、美指95.15企稳做多，止损94.78止盈95.68、95.83；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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