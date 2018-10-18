美联储会议纪要利好美元，金价受阻

美联储会议纪要继续放鹰，美元指数升至一周新高；

美元指数在周三全天呈现上行态势，在美联储发布了9月份会议的纪要文件之后更是进一步走高，站上95.50关口，创下近一周来新高。

美联储纪要指出，为了确保通胀率水平不至于高出2%的控制目标太多，当前或许有必要暂时令联邦基金利率高于趋势水平，这句话的解读便是在年内剩余时间直至2019年上半年，美联储每季度加息一次的步伐或许依然如故。而这对于美元指数走势起到了最直接的利多；

此外，美元还间接受到了欧系货币继续在不确定事件面前承压的影响。技术上来看，在站上95.50之后，美元指数面对的进一步阻力位将在95.80和96.20，而下方若失守95整数关口，则意味着反弹的失利和回落浪潮的再起。

金价小跌，因在美联储发布鹰派会议记录后美元上涨；