分析与预测

美指强势压着黄金多头

16 十月 2018, 05:49
weiliang Li
weiliang Li
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投资李哥
2018/10/16 11:41
技术面：
　　黄金昨日收小阳线，带上影，收盘价于1227.4下，macd支持看涨，4小时图，黄金受阻1227.67，macd看空。日内黄金先跌后涨。下方支撑1208.14。
　　欧美昨日收阳线，价格企稳1.119，macd看涨走势。上方阻力1.1622/1.1772,4小时图价格受阻于1.159，K图结构双顶，macd回落，今日欧美先跌后涨。
　　昨日美日跌穿111.94，收小阴线，macd筑底，方向转多。4小时图，欧美企稳111.94，macd金叉。日内美日逢低做多。
　　昨日镑美跳空低开高走，收中阳线，macd看空走势，今日上方阻力1.322,4小时图镑美受阻分水岭。14日均线下穿26均线，macd涨势疲软，今日看空镑美，下方支撑1.3089/1.2958。
　　昨日美指收阴线，macd筑底，4小时图美指企稳94.76，macd看涨，K图双底结构。今日看涨美指。
   
基本面：
金价徘徊在两个半月高点附近，投资者寻求避险；
 金价周一小幅上涨，停留在上日触及的两个半月高点附近，现报1227.30美元/盎司；因在政治紧张局势升温及经济不确定之际，投资者寻求避险；
 亚股市周一温和反弹，经过一周大跌后站稳脚跟，尽管沙特和西方的紧张局势升温引发地缘政治担忧并抑制股市涨幅；
 数据显示，美国联邦政府2018财政年度赤字为7790亿美元，因减税影响财政收入，且政府在为不断膨胀的国债利息开支增加；美国9月零售销售仅微幅上升，因汽车销售反弹，被餐馆和酒吧销售录得近两年来最大降幅所抵消； 
 欧洲央行将在不到三个月内结束购债计划，尽管存在政治与贸易方面的疑虑，但该央行延长购债计划的可能性较小；意大利内阁周一批准2019年的扩张性预算案，将增加福利支出、降低退休年龄、调高赤字目标，此举势将正面冲撞欧盟的预算规范
阻力与支撑：
货币阻力支撑货币阻力支撑货币阻力支撑
原油73.57 71.07黄金1227.671208.14英镑1.32221.3089
美指95.23 94.76欧元1.1591.152日元111.94113.08
今日关注：
10月15日(周一)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；
 09:30 中国9月CPI年率、中国9月PPI年率
 16:00 中国9月社会融资规模
 16:30 英国9月失业率、失业金申请人数
 16:30 英国8月三个月ILO失业率
 17:00 德国10月ZEW经济景气指数、欧元区8月季调后贸易帐、欧元区10月ZEW经济景气指数
 18:00 意大利8月贸易帐
 21:15 美国9月工业产出月率
 22:00 美国8月JOLTs职位空缺
 次日04:30 美国至10月12日当周API原油库存
投资建议：
1、黄金1227.67 受阻做空，止损1229.26 止盈1224.45、1217.65、1208.14；
2、黄金1231.26 突破做多，止损1224.45 止盈1233.18、1242.11；
3、白银14.79受阻做空，止损15.06止盈14.41、14.03；
4、加元1.3012 受阻做空，止损1.3132 止盈1.2931、1.2813；
5、澳元0.7103 企稳做多，止损0.7040 止盈0.7177、0.7283；
6、日元111.94企稳做多，止损111.12止盈112.29、113.08、105.52；
7、欧元1.1590 受阻做空，止损1.1609 止盈1.1520、1.1451；
8、英镑1.1322 受阻做空，止损1.3314 止盈1.3089、1.2958；
9、瑞郎0.9909 受阻做空，止损0.9954 止盈0.9748、0.9586；
10、镑日146.85企稳做多，止损145.95止盈148.09、149.34；
11、欧日129.55企稳做多，止损128.43止盈131.11、132.68；
12、原油71.07企稳做多，止损69.27止盈73.57、76.07；
13、美指94.76企稳做多，止损94.42止盈95.43、95.69；
本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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