美指强势压着黄金多头

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|投资李哥
|2018/10/16 11:41
|技术面：
| 黄金昨日收小阳线，带上影，收盘价于1227.4下，macd支持看涨，4小时图，黄金受阻1227.67，macd看空。日内黄金先跌后涨。下方支撑1208.14。
欧美昨日收阳线，价格企稳1.119，macd看涨走势。上方阻力1.1622/1.1772,4小时图价格受阻于1.159，K图结构双顶，macd回落，今日欧美先跌后涨。
昨日美日跌穿111.94，收小阴线，macd筑底，方向转多。4小时图，欧美企稳111.94，macd金叉。日内美日逢低做多。
昨日镑美跳空低开高走，收中阳线，macd看空走势，今日上方阻力1.322,4小时图镑美受阻分水岭。14日均线下穿26均线，macd涨势疲软，今日看空镑美，下方支撑1.3089/1.2958。
昨日美指收阴线，macd筑底，4小时图美指企稳94.76，macd看涨，K图双底结构。今日看涨美指。
|基本面：
|金价徘徊在两个半月高点附近，投资者寻求避险；
① 金价周一小幅上涨，停留在上日触及的两个半月高点附近，现报1227.30美元/盎司；因在政治紧张局势升温及经济不确定之际，投资者寻求避险；
② 亚股市周一温和反弹，经过一周大跌后站稳脚跟，尽管沙特和西方的紧张局势升温引发地缘政治担忧并抑制股市涨幅；
③ 数据显示，美国联邦政府2018财政年度赤字为7790亿美元，因减税影响财政收入，且政府在为不断膨胀的国债利息开支增加；美国9月零售销售仅微幅上升，因汽车销售反弹，被餐馆和酒吧销售录得近两年来最大降幅所抵消；
④ 欧洲央行将在不到三个月内结束购债计划，尽管存在政治与贸易方面的疑虑，但该央行延长购债计划的可能性较小；意大利内阁周一批准2019年的扩张性预算案，将增加福利支出、降低退休年龄、调高赤字目标，此举势将正面冲撞欧盟的预算规范
|阻力与支撑：
|货币
|阻力
|支撑
|货币
|阻力
|支撑
|货币
|阻力
|支撑
|原油
|73.57
|71.07
|黄金
|1227.67
|1208.14
|英镑
|1.3222
|1.3089
|美指
|95.23
|94.76
|欧元
|1.159
|1.152
|日元
|111.94
|113.08
|今日关注：
|10月15日(周一)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；
① 09:30 中国9月CPI年率、中国9月PPI年率
② 16:00 中国9月社会融资规模
③ 16:30 英国9月失业率、失业金申请人数
④ 16:30 英国8月三个月ILO失业率
⑤ 17:00 德国10月ZEW经济景气指数、欧元区8月季调后贸易帐、欧元区10月ZEW经济景气指数
⑥ 18:00 意大利8月贸易帐
⑦ 21:15 美国9月工业产出月率
⑧ 22:00 美国8月JOLTs职位空缺
⑨ 次日04:30 美国至10月12日当周API原油库存
|投资建议：
|1、
|黄金
|1227.67
|受阻
|做空，
|止损
|1229.26
|止盈
|1224.45、
|1217.65、
|1208.14；
|2、
|黄金
|1231.26
|突破
|做多，
|止损
|1224.45
|止盈
|1233.18、
|1242.11；
|3、
|白银
|14.79
|受阻
|做空，
|止损
|15.06
|止盈
|14.41、
|14.03；
|4、
|加元
|1.3012
|受阻
|做空，
|止损
|1.3132
|止盈
|1.2931、
|1.2813；
|5、
|澳元
|0.7103
|企稳
|做多，
|止损
|0.7040
|止盈
|0.7177、
|0.7283；
|6、
|日元
|111.94
|企稳
|做多，
|止损
|111.12
|止盈
|112.29、
|113.08、
|105.52；
|7、
|欧元
|1.1590
|受阻
|做空，
|止损
|1.1609
|止盈
|1.1520、
|1.1451；
|8、
|英镑
|1.1322
|受阻
|做空，
|止损
|1.3314
|止盈
|1.3089、
|1.2958；
|9、
|瑞郎
|0.9909
|受阻
|做空，
|止损
|0.9954
|止盈
|0.9748、
|0.9586；
|10、
|镑日
|146.85
|企稳
|做多，
|止损
|145.95
|止盈
|148.09、
|149.34；
|11、
|欧日
|129.55
|企稳
|做多，
|止损
|128.43
|止盈
|131.11、
|132.68；
|12、
|原油
|71.07
|企稳
|做多，
|止损
|69.27
|止盈
|73.57、
|76.07；
|13、
|美指
|94.76
|企稳
|做多，
|止损
|94.42
|止盈
|95.43、
|95.69；
|本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差
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