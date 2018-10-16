美指强势压着黄金多头

金价徘徊在两个半月高点附近，投资者寻求避险；

① 金价周一小幅上涨，停留在上日触及的两个半月高点附近，现报1227.30美元/盎司；因在政治紧张局势升温及经济不确定之际，投资者寻求避险；

② 亚股市周一温和反弹，经过一周大跌后站稳脚跟，尽管沙特和西方的紧张局势升温引发地缘政治担忧并抑制股市涨幅；

③ 数据显示，美国联邦政府2018财政年度赤字为7790亿美元，因减税影响财政收入，且政府在为不断膨胀的国债利息开支增加；美国9月零售销售仅微幅上升，因汽车销售反弹，被餐馆和酒吧销售录得近两年来最大降幅所抵消；

④ 欧洲央行将在不到三个月内结束购债计划，尽管存在政治与贸易方面的疑虑，但该央行延长购债计划的可能性较小；意大利内阁周一批准2019年的扩张性预算案，将增加福利支出、降低退休年龄、调高赤字目标，此举势将正面冲撞欧盟的预算规范