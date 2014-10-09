2014年10月9日黄金外汇行情解读

博客时间：7:38:51（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:昨天的过山车行情对于我们来说实在很精彩，因为我们圆满的做到了每一波的行情，凡在我们会员群里的都可以作证，有时候是在如此，你抓得住的行情就是好行情，你抓不住的行情对你来说那就是不好的行情，因此行情没有好坏，是操作有好坏。我们的思路与行情吻合，我们利润就会增长，今天继续沿着我们的思路在1227下方做空。

市场分析：【美联储：全球增长放缓和美元走强令美国经济面临风险】美联储按计划在周三公布了9月决策会议的会议纪要，显示联储决策制定者们认为全球增长的放缓以及更强势的美元都是美国经济前景所面对的潜在风险。

【美联储埃文斯称不应该急于加息】芝加哥联储主席查尔斯-埃文斯（Charles Evans）周三重申了自己的看法，那就是在近期就提高短期利率将是美联储作为中央银行可能犯下的一个大错误。

【IMF：中国已成全球最大经济体】根据国际货币基金组织（IMF）的估测，2014年美国的经济规模是17.4万亿美元，而中国的经济规模则是17.6万亿美元，这意味着中国已经超越美国，成为全球最大的经济体。这一结论是以2011年为基准年度，通过比较各国货币的相对购买力得出的。

【世界银行：埃博拉疫情或造成326亿美元经济损失】世界银行周三发布评估报告称，埃博拉疫情的蔓延可能导致多个非洲国家在2015年结束之前承受超过300亿美元的经济成本。世界银行在周三的报告中指出，如果埃博拉疫情扩散到部分更大的非洲国家，可能在2015年年底之前对这一区域造成326亿美元的冲击。

【美国联邦政府2014财年预算赤字将降至4860亿美元】美国国会预算办公室（CBO）周三发表报告称，由于收入增长速度远远超过了开支增幅，美国联邦政府的2014财年预算赤字额将会下降近三分之一，至4860亿美元。

盘面分析：昨日的阳线不小，算是中阳，但是触及了关键的阻力1220，和关键支撑1204，金价在狭窄的区间来回跑，两头都没有突破ma6与ma26角度变窄，在macd的支持下，看多因素增加，外加凌晨的会议纪要的影响日内还有继续上攻1227的嫌疑，4小时图显示大阳旁的小阳有影响金价继续上涨的可能，macd也在降低，dif与dea也走向看空，这样一来我们的方案就是回踩1216然后冲高1227！。

操作思路：上方阻力1227.79、1223.45下方支撑1216.02、1204.08。

1. 亚盘回踩1216做多，止损1212，看1219、1223、1227。

2. 亚盘盘不破1209做多，止损1203看1216、1219、1223、1227.

3. 欧美不破1227做空，止损1232看1217、1205，

4. 白银17.41附近做空，止损17.57看17.09、17.06、16.73

5. 美加1.1105做多，止损1.1069，看1.1140、1.1197。

6. 美日108.23做多，止损107.75看108.34、108.55、108.71。

7. 澳元0.8818做空，止损0.8835看0.8724。

8. 欧元1.2819做空，止损1.2900看1.2632、1.2539。

9. 英镑1.6175做空 ，止损1.6250，看1.6081.

10. 美瑞0.9509做多，止损0.9488看0.9601、0.9686。

11. 美元兑人民币6.135做空，止损6.14看6.12。

12. 美指85.01做多，止损84.45看85.94、86.88。