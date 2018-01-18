美联储褐皮书：美国经济温和增长，当头棒击金价攀升

投资李哥

2018/1/18 14:08

技术面：

" 美联储经济褐皮书：薪资增长适度，部分企业预计薪资将会增长，美联储几乎所有辖区均报告经济增长适度至温和，多数辖区物价涨幅适度至温和，美国经济温和增长，前景展望依然乐观。受此利好消息，美元指数昨日反弹将近722个点，反弹8%。

金价昨天坐过山车，早盘顺周二惯性上冲，触及1343.65，随后加拿大央行加息预期，支撑美元反弹，金价受冷落，回归1333附近，而后的加央行如预期数据公布，引发金价多头平仓，反弹1340，纯属陷阱，之后顷刻间抛仓，金价刷低1326，吞噬本周全部涨幅，构筑中长现头部，日线收大阴线，收盘价位于1326.16附近，图中显示1326.16为后期关键支撑位，此地一旦失守，可能成为18年顶部。因为1338-1344同为日线、周线、月线阻力区间，此位置容易产生共振效果。加上日图macd看空结构。恐近期金价有意回归1290-1240一带。

欧元昨日也是大阴光脚收线，收盘价位于1.2219下方，macd有望死叉，半小时图显示欧元触底反弹，日内将关注1.2273阻力，逢高做空。

英镑昨日的长上影线，是一个看空的信号，由于是阳性锤子线，加上macd看空信号不完整，日内需要小心观望为是，不可操之过急。

日元昨日的大阳平头收盘，强势突破110.53，并站稳110.72，结合MACD看涨结构，日内参考30分图111.03分水岭支撑情况，逢低做多操作。

天然气昨日大阳收线，收盘价位于3.2上方，但是macd不太看好日内空有回踩需求，关注3.2谨慎操作。 "





基本 面：

"①加银如期升息但立场偏谨慎；

②加拿大央行行长波洛兹：加息太快或致扩张停滞；

③美联储褐皮书：美国经济温和增长；

④美联储卡普兰：担心美国经济过热；

⑤美联储埃文斯：美国经济并未处于通胀压力；

⑥俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：俄罗斯经济正在适应低通胀率；

⑦API原油库存减少512万桶超预期；"

阻力与支撑：

货币阻力支撑货币阻力支撑货币阻力支撑

原油64.87 63.87黄金1332.631292.141326.13英镑1.3871.362

美指92.06 90.41欧元1.22191292.141.2019日元111.78110.72

今日关注：

"1月18日(周四)交易日待公布重点数据及财经事件提醒；

① 08:30 澳大利亚12月季调后失业率

② 15:00 中国2017年全年GDP增速、中国2017年全年GDP总量、中国第四季度GDP年率

③ 21:30 美国至1月13日当周初请失业金人数

④ 21:30 美国12月营建许可总数、美国1月费城联储制造业指数

⑤ 次日00:00 美国至1月12日当周EIA原油库存

⑥ 待定 OPEC公布月度原油市场报告"

1、黄金1326.13 跌破做空，止损1362.93 止盈1290.42、1254.72、1140.01；

2、黄金1332.63 突破做多，止损1326.13 止盈1344.53、1362.93、1410.84；

3、白银17.08受阻做空，止损17.33止盈16.84、16.77；

4、加元1.2450 企稳做多，止损1.2254 止盈1.2636、1.2822；

5、澳元0.7933 跌破做空，止损0.8022 止盈0.7761、0.7589；

6、日元110.72企稳做多，止损110.18止盈111.78、112.83；

7、欧元1.2219 受阻做空，止损1.2255 止盈1.2019、1.1819；

8、英镑1.3825 受阻做空，止损1.3870 止盈1.3620、1.3408；

9、瑞郎0.9640 企稳做多，止损0.9571 止盈0.9774、0.9929；

10、镑日153.58跌破做空，止损153.81止盈152.21、150.863、150.16；

11、欧日136.01受阻做多，止损16.22止盈134.83、133.64；

12、原油63.87企稳做多，止损63.33止盈64.87、66.41；

13、美指90.66企稳做多，止损90.41止盈92.06、93.46；

14、天然气3.28受阻做空，止损3.4止盈3.20、3.16；

15、比特币10900企稳做多，止损9183.63止盈14321、17563.53；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

​"汇股资讯用了近3年时间自编开发智能交易系统HGTZ4最新升级版HGTZ4.17.11隆重推出，现今版集自动

计算下单手数、止损、止盈、跟踪止损、跟踪止盈、自动平仓于一体，多种交易思路、下单策略，适应

黄金、欧元、英镑、加元、日元、欧日、镑日等多种货币对，可以手动干预平仓而不至于影响智能交易

。可自由设置账户类型、风险系数来控制你的风险承偏好，是一款先进的EA，值得你拥有，为了你的交

易和你的工作、生活、旅游不受干扰，相信它是你不错的选择。"