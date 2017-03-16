刘金鎽3.16加息如期而至黄金一柱擎天，日内走势独家解析

人这一生，每一种选择都有不同的结局，就如走不同的路就会有不同的风景，不同的行情就会有不同的决策和判断一样。所以，如果想看灿烂的风景，不妨沉思片刻再做选择，如果想要做单好的结局，也不防入场前多一些权衡。许多人在重组自己的偏见，不少人在实践自己的判断。一只风筝只对一根线冒险，一波行情却被无数人体验。

北京时间周四(3月16日)凌晨2点，美联储宣布加息25个基点，将联邦基金基准利率由0.50-0.75[[%]]上调至0.75[[%]]-1.00[[%]]，符合市场预期。利率决议公布之后，美元短线下挫，非美货币、

与美股上扬。

现货

在利率决议之后短线跳涨逾10美元，涨幅扩大至逾1[[%]]，刷新日高至1215.10美元/盎司。耶伦讲话之后，多头再接再厉，现货黄金一举突破1220美元/盎司关口

个人观点：

尽管就业数据和通货膨胀都符合美联储加息的前提，但是本次加息并不单单是美国的经济问题，同时也是财政界两位大佬的政治问题。所以虽然加息代表美元走强，但浙安并不看好美指后市的上涨，反之，现在购入黄金是最好避险投资产品，金银的定价权可以说是掌握在美国人手中，而美元又是一个世界货币，所以，美元升值或者贬值都对全球经济有一定的影响力。

黄金：

技术面上看，日线级别，隔夜

大涨并升破50日均线阻力最高涨至1225美元，打破了此前的短期下跌趋势。指标上，MACD绿色动能柱收缩，双线死叉开口收敛，KDJ指标反弹，但中期风险仍偏下行。4H级别来看，短期金价存在反弹的风险，若突破20日均线1228美元并持续收在50日均线上方，则后市有望重回1250美元。所以大涨之后不急于看空黄金，而是继续看多，日内关注上方高点1228-1230即可，而对于大趋势之后的回落，黄金隔夜拉升之后的回落在1218，所以今日依靠1218点位的支撑看多黄金即可.

黄金日内操作建议：

1、1218多单进场，止损1215美元，目标看1230美元。

2、1230空单进场，止损1233美元，目标看1224美元。

原油：

原油隔日EIA数据行情在波动中体现的不是很大，EIA数据利多，原油从48.80下跌至48.30，出现了小幅的休整力度，午夜盘原油开始慢涨最高在49.10附近，目前也是高位收线，按照这个力度，原油预计在低位走出震荡，单边下跌至45.80附近还需要时间来冲刷。目前日线低位收阳，最低在47，力度延伸至49，这时候结合形态来看，原油预计低位走震荡，区间放在H4周期的49.80-48，如果反弹力度不大，原油的走势则再次沦为震荡，所以暂时还是保持单边的下跌趋势，但节奏上以震荡为主。

原油日内操作策略：

1、49.8做空，止损50.1，目标48.6

2、48.2做多，止损47.9，目标49.2

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受到美联储加息多单解套影响，白银底部16.90的形成不是偶然，同样是结合形态学和市场分析得来的点位，3月底继续看白银的反弹。对于目前来讲，白银连阳，短线回踩做多，小周期17.20为支撑继续看多白银，上方关注17.60附近压制即可，操作变的交单明朗。

白银日内操作策略：

1、17.2附近做多，止损16.8，目标17.4

2、17.5附近做空，止损17.7，目标17.2

（因各网络平台发布具有延时性，实时点位可直接咨询本人）

本文由分析师刘金鎽（V信EIALJF）独家策划，如果你有套单、锁单、投资不理想需要帮助可与本人沟通交流。投资有风险，入市需谨慎。